马场浮世绘｜「青春永驻」成功卫冕沙特杯

全球最高奖金大赛沙特杯，于香港时间今(15/2)日凌晨在沙特阿拉伯安都拉兹马场举行，结果上届冠军「青春永驻」卫冕成功，以一马位之先击败美国马「半神明」胜出，马主再获得一千万美元(约七千七百八十万)奖金。今次是「青春永驻」连续第三年在沙特杯赛马日赢马，不过跟二三年赢出沙特打吡、去年击败「浪漫勇士」赢沙特杯比较，今次赢马姿态最轻松。

「青春永驻」的马主藤田晋表示，原则上该驹将于今年底退役，但他绝不介意该驹多服役两个月，并争取第三次赢出沙特杯。

另一方面，训练「半神明」的美国殿堂级练马师巴富达，则已经是四次在沙特杯得亚军，他赛后坦言自己会一直尝试赢出此赛，即使来年可能又要遇上「青春永驻」，他亦会努力尝试。

