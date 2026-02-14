马场密探048｜「暴风一族」后上开斋

今日沙田马场送岁战，头场四班千二米，岀现四驹冲刺镜头，结果桂福特马房的「暴风一族」，终点前力压「非凡时刻」险胜，爆出十五倍冷门赢马。「暴风一族」上季至今一直没有表现，早前转投桂厩后，上场在谷草千二米后追接近，今午转战沙田即赢马开斋。

「暴风一族」马主那些年团体成员杨毅、黄展亮及凌志昌赛后一同接受访问，杨毅说：「『暴风一族』上场转仓初出，桂福特对我们表示谷草千二米路程稍短，热身后今场再出会更好。今场赛前所见，『暴风一族』毛色比之前靓，马儿比前更开心，马匹开心是最重要。」马主黄展亮说：「桂福特练马很细心，常常向我们紧密地更新马儿的近况，十分勤力，我们对练者很有信心。」凌志昌说：「赛前我们觉得『暴风一族』跑入位置已经很好，现时胜出，当然额外开心。」

