班德礼「紫荆盛势」「过关勇士」

明日沙田赛事，本来班德礼仅有四匹坐骑列阵，但第十场后备马「紫荆盛势」最终补上，令其坐骑数目增至五匹，班德礼坦言对此感到高兴，至少令他对今战充满期望，除了「紫荆盛势」具机会争胜之外，另外「过关勇士」亦是其今战争分筹码。

紫荆盛势争胜分子

「紫荆盛势」早前试泥闸的走势，显示牠的体力状态已回复。

「紫荆盛势」前仗在田草千四米仅以马鼻位不敌再出赢马的「一生好彩」，随后相隔一周后匆匆再出兼增程跑千六米，可惜只跑第四。相隔四星期后，此驹再度向千六米攻坚，班德礼说：「『紫荆盛势』经过前仗硬拼之后，上仗体力与状态未及回复，再加上短期内增程，对其压力更大，所以即使跑第四过终点，但其实表现尚算不错。赛后马儿获充足时间休息，然后再重新操练，以其早前试泥闸的走势，牠的体力状态已回复，今次准备竞逐千六米，可望发挥出应有水准，乃今场争胜分子。」

过关勇士作战状态

「过关勇士」最近连场在千二米后上跑得接近。

沈厩「过关勇士」最近连场在千二米后上跑得接近，今次再攻同程，班德礼认为有条件走得更接近。「『过关勇士』的质素不弱，今季初出首仗已跑第二，可是近仗经常排在大外档，致令其留放取位上受到影响，结果只能后上跑得接近，未能再进一步赢马，幸好牠复课操练一直正常，日前我策骑牠快跳亦走势良好，目前仍在作战状态。今次此驹列阵头场千二米，排在二档起步，不用全程走外叠蚀位，加上只负一二二磅，有望在此争胜。」班德礼说。

最后，由于纪仁安前往海外客串，「果然侥幸」今仗将由班德礼操刀，他表示此驹上场突如其来，在千二米取得亚军，反映马儿状态逐渐复勇，且目前评分亦具竞争力，今次既然能够策骑牠出赛，自然会把握机会，希望牠能够再跑出水准，争取前列最佳成绩。

文杰