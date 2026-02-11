应家柏于亚洲赛马会议呼吁赛马业各方齐心协力

第四十一届亚洲赛马会议于周二（2月10日）在沙特阿拉伯首都维雅德的RDC皇冠假日酒店及会议中心举行首日会议。

亚洲赛马联盟主席兼香港赛马会行政总裁应家柏，在以「全球赛马及体育生态的演变」的首场专题会议中发表演讲，指出现时赛马运动面对多项重大挑战，呼吁业内人士加强合作。

应家柏讲述了多个影响赛马业发展的趋势，尤其是针对较年轻顾客群发展数位化全球品牌的重要性。另一方面，他也说明了业界面对的多个主要挑战，包括非法及无牌博彩营运者日益壮大；体育博彩公司、互联网博彩及预测市场带来的竞争日增；及如何拓阔马迷基础。

应家柏说：「现时育马业呈向下发展趋势，以一个产业而言这让人忧虑。若果我们希望创造世界级盛事、希望创造王者赛驹，其中一个关键推动力就是必须有最出色的赛驹在赛事中竞逐，这样可推广赛马运动。」

「全球幼马出产数目自2005年以来下降了百分之三十五，但同一段时间，世界各地的一级赛数目则上升了大约百分之六。这制造了机会让不少顶级佳驷可避免在大赛中同场较量，结果是所产生的王者赛驹数目有所减少。」

应家柏表示：「我们希望向全球各地推广赛马运动，我们要创造，我们要创造竞争，我们要创造平台让我们可针对新客户群建立更广泛的推广及体验。我们要透过全球合作，为我们创造机会扭转形势。我们的其中一个问题是我们之间未能克服行业分散。我们必须改变这个心态，才能实现全球协作以真正推动赛马运动的进一步发展。」

应家柏也谈到全球汇合彩池的重要角色，有助打击非法博彩营运者，为业界带来额外收益及回报，以及提升赛马运动对全球马迷的吸引力。

他说：「我们预期全球汇合彩池现今（2025/26年度）的投注额将达至约一百二十亿港元。这项倡议突显了我们如能通力合作，在世界各地提供最优质的赛事，便可以取得丰硕成果，而更重要是它呈现增长的趋势。我们已进一步扩大全球汇合彩池的覆盖率至全球三百八十项赛事，包括百分之五十四的顶尖一级赛事。」

关于提升对较年轻赛马顾客群的吸引力这一点，应家柏说：「若然你只推广投注，特别是对年轻一代而言，根本行不通。因为他们可从电竞中寻求即时满足感，所以我们的真正首要任务是向他们推广赛马这项运动。」

应家柏发表主题演讲后，其他嘉宾讲者包括亚洲赛马联盟副主席兼日本中央竞马会高级顾问后藤正幸、亚洲赛马联盟副主席兼阿联酋赛马管理局总干事Mohammad Saeed Al Shehhi、雅士谷马场行政总裁Felicity Barnard及维多利亚赛马会行政总裁Kylie Rogers，也一同参与相关专题讨论。

亚洲赛马联盟主席兼香港赛马会行政总裁应家柏先生在第四十一届亚洲赛马会议上发言。

紧接举行的第二场专题会议「赛马推广：重点赛马嘉年华」由亚洲赛马联盟秘书长兼香港赛马会赛马事务执行总监夏定安担任主持带领讨论，探索不同顶尖赛马嘉年华如何与马迷建立连系及加强对顾客群的吸引力。

夏定安说：「于2025年，全球各地的赛马嘉年华取得空前成功，充分展现了这些大赛日的优势及未来潜力。」

「一个成功的赛马嘉年华应具备哪些因素？优质赛驹当然是基本，而当我们看到全球各地的佳驷取得骄人成就时，我们便具备所需材料说好我们的故事，为赛马运动创造明星，建立全球的马迷基础。」

「香港每年也举行两个这样的重大赛马嘉年华。4月，我们会上演富卫保险冠军赛马日，12月则会举行被誉为世界草地锦标大赛的浪琴香港国际赛事。这两个旗舰级赛马嘉年华作为每年固定不变的盛事，其实本身一直在演变中。这两个赛马嘉年华充分展现了香港赛马作为世界级赛马的品牌形象，已成为了我们由著重客户价值体验演进为提供全方位体育及娱乐体验的关键。」

「赛马旅游是我们愈来愈看重的一个范畴，这方面是不是存在著空间让全球各地创造另一层次的赛马嘉年华盛事？这样子，美洲的马迷或许也有兴趣前往皇家雅士谷、杜拜或香港观赛。」

亚洲赛马联盟秘书长兼香港赛马会赛马事务执行总监夏定安先生在亚洲赛马会议上分享见解。

除了夏定安外，杜拜赛马会董事局成员及行政总裁Ali Abdulrahman Al Ali、捷贝阿里马场总经理Mohamed Al Ahmed、设计家、企业家及产业领袖Her Royal Highness Nourah Al-Faisal、雅士谷马场行政总裁Felicity Barnard、邱吉尔园马场集团行政总裁William C. Carstanjen及维多利亚赛马会行政总裁Kylie Rogers，也有在这场专题会议中分享他们所属机构在提升入场人数及马迷参与度方面的各主要措施。

在周二另一场以「与马迷的连系：全球赛事广播及收视」为主题的专题会议中，香港赛马会体育业务执行总监施永杰讨论到对高龄化赛马顾客群的依赖、顾客闲暇时间及吸引观众的困难。

施永杰以一级方程式赛车过往遇上的挑战为例，包括高龄化顾客群及这项速度体育项目一度被视为过于危险及技术性的情况，提出这项运动如何凭借说好故事的能力而成功扭转乾坤。

他说：「情绪是很好的卖点，我相信大家都会同意。年轻的观众十分渴望了解运动员的作息、饮食、训练、在比赛以外会做些甚么。他们想知多一点赛外的幕后事情，希望了解运动员的日常生活，这是市场目前的发展方向。」

在这场专题会议中，沙特阿拉伯电竞协会行政总裁Rawan Albutairi及育马者杯有限公司副主席及市务总监Justin McDonald也组成座谈小组，就串流媒体版权对增加收视的重要性进行深入讨论。

香港赛马会体育业务执行总监施永杰在第四十一届亚洲赛马会议上演讲。