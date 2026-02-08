马场浮世绘│莫雷拉胜出阿布札比金杯

阿联酋阿布札比马场，于香港时间昨晚举行首届阿布札比金杯，近年频频在中东各项大赛取得佳绩的日本赛驹又奏凯而回，由前香港冠军骑师莫雷拉策骑，练马师武井亮训练的Strauss，早段守在中间位置，至最后四百米找到空位上前即发力弹离对手，以个多马位击败「深夜战马」胜出，成为首匹在阿布札比胜出的日本赛驹。

莫雷拉赛后表示，自己首次在阿布札比马场即赢出大赛，令他感到特别高兴，此驹去年十月在澳洲出赛时，起步并不顺畅，因而未能发挥实力，反而今场则起步顺利，且全程走势良好，赛事末段他将坐骑移出望空，即交出凌厉冲刺，表现相当出色。练马师武井亮则表示，Strauss将返回日本，不会参加之后在中东举行的大赛，但会考虑参加五月美国邱吉尔园举行的草地经典大赛。

文杰