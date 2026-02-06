访港骑师布浩荣及见习骑师袁幸尧
更新时间：15:52 2026-02-06 HKT
发布时间：15:52 2026-02-06 HKT
发布时间：15:52 2026-02-06 HKT
受薪董事兼牌照事务执行经理贝义理发出通告如下：
香港赛马会已：
1.向澳洲骑师布浩荣发给2025/2026年度马季访港骑师牌照，有效期由2026年4月20日起至2025/2026年度马季结束为止，以期布浩荣可由2026年4月26日起接受策骑聘约。
2.向袁幸尧发给见习骑师牌照，有效期由2026年4月1日起开始，以便她于2025/2026年度马季的余下时间在港策骑出赛，惟在获得管理层批准之前，她暂不可在跑马地马场的任何赛事中策骑出赛。至于见习骑师袁幸尧将隶属哪一位练马师，马会将于适当时间再作公布。
