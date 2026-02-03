田泰安「银亮奔腾」「超胜无敌」

田泰安刚周日刑满复出表现失准，坐骑无一上名，不过明晚跑马地夜赛他仍广获支持，成为全晚唯一一位卜满九匹坐骑的骑师，他表示虽然坐骑并非全都是牌面马，但临场仍会尽全力发挥，希望能够取得佳绩，而一对游厩马「银亮奔腾」和「超胜无敌」将是今仗头马希望。

银亮奔腾升班再战

「银亮奔腾」今季四战取得一冠三亚。

「银亮奔腾」今季成熟进步，至今四战取得一冠三亚，由于今战升上二班负轻磅作赛，于是便交由田泰安主辔，他分析说：「上季我多次策骑『银亮奔腾』，若与今季比较，马儿明显更成熟，能够在阵上充分发挥实力，所以演出亦较前稳定。今次此驹升二班出赛，跟实力较高一批对手同场，对其将是一项重大挑战，幸好今场出马数目不多，加上「银亮欢腾」跑一六五○米有良好赛绩支持，以及只负一一五磅，所以仍有条件走入前列归来。」

超胜无敌缩程争胜

「超胜无敌」今仗将缩程跑谷草千二米。

「超胜无敌」今季在田草千四米和谷草一六五○米搏失后，今仗将缩程跑谷草千二米，田泰安说：「早前『超胜无敌』曾被安排戴眼罩试闸，结果效果良好，即使跑较短途程亦跟得畅顺，于是今次便决定缩程跑千二米，并且加配眼罩。牠来港前曾胜短途赛，希望今次部署能够令马儿有更佳的发挥，因为牠的质素本来就不差，今仗应有机会在此争取成绩。」

另一方面，「欢乐老挝」早前由田泰安试闸刻意留后跑，结果后上走得接近，今次此驹角逐千八米，他表示过去两场马儿摆在前列竞跑，末段都力弱溃败，故此牠在该课试闸后，今次再次上阵，在情况许可之下，将会尝试留后跑，希望马儿能够交出更佳走势，倘若届时演出进步，并且取得三甲一席甚至赢马，更是最好不过。

文杰