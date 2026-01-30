香港经典一哩赛：「睿盛人生」及「星幻」境遇殊异目标同致

四岁马经典赛事系列首关香港经典一哩赛（1600米）即将于本周日（2月1日）在沙田上演，总奖金高达一千三百万港元。今仗其中两匹参赛马「睿盛人生」及「星幻」均属甚具级数的进口赛驹，来港前俱成绩优异，天生长力均可望能应付宝马香港打吡大赛（2000米）的途程，也是马主为进军四岁马经典赛事系列而购入的自购曾出赛马匹。

尽管「睿盛人生」及「星幻」的背景相近，但于来港后的短短日子里，牠们的境遇却截然不同︰「睿盛人生」于季内迅速交出优异表现，相反「星幻」则尚待取得重大进展。

隶属伍鹏志马房的「睿盛人生」是阵中评分最高的一驹，迄今在港上阵三次，已两度以悦目姿态取胜。此驹今仗将交由冠军级骑师潘顿主辔，广被视为大热之选，相信很有机会在周日一役跻身争胜行列。

「睿盛人生」在巴西出生，来港前在南美曾取得六战四胜的佳绩，而牠在巴西的两场败仗恰巧均负于今仗对手「智胜神驹」蹄下。这匹Put It Back的子嗣于三岁时出争Derby Paulista（2400米一级赛），以约四又四分一个马位之先夺魁，足以证明牠有力在四岁马经典赛事系列中争雄。

「睿盛人生」最近一次试闸在潘顿胯下以首名冲线，可见牠的状态已及时提升至巅峰。

而这匹四岁佳驷的备战工作一切顺利，练马师伍鹏志在大赛前夕也压力大减。

伍鹏志表示：「与其说感到压力，不如说我享受其中。马儿之前三战取得两胜，因此已毋须承受争取入围此系列赛的压力。我在四岁马经典赛事系列的确仍未交出成绩，但我希望今次会有多一点作为。压力不算很大，我们对马儿很满意。」

相反，「星幻」来港后三战的表现均未如人意，分别仅得第十、第十四及第十一名。这匹韦达麾下的进口马在澳洲服役时的演出不俗，但现时获评80分的牠是阵中评分最低的参赛马之一，相信看好牠能于本周末爆冷抡元的人也为数不多。

韦达旗下的「星幻」来港后尚未重拾昔日光芒。

自购曾出赛马匹有时只是需要较长时间适应香港的环境，因此韦达尚未对「星幻」失去信心。这匹在纽西兰出生的枣色马近期在一次1600米试闸中交出了好表现，或预示著转机到来。

韦达说：「马儿适应环境及进入状态所需的时间比我预期稍长。我们已为牠作出一些尝试，希望能取得成效。牠的试闸表现令人鼓舞，而那次试闸也是牠所需要的。我认为牠已从中有所进步。」

「星幻」来港前的成绩无疑更加亮眼。牠曾于2025年2月强势攻下二级赛考菲尔德秋季经典赛（1800米），一个月后再在满利谷以优异演出扬威二级赛奇勒锦标（2040米）。

但值得留意的是，「星幻」在澳洲的四场头马均在左转赛道上取得，而牠在右转跑道的表现往往有所不及。韦达表示这正是「星幻」至今在沙田仍未能交出好表现的原因。

他说：「马儿看来像一辆左軚车，因此我们需要帮牠修正过来，而牠也在慢慢适应中。」

韦达期望今仗能有运气之助及新骑师拍档能让「星幻」扭转乾坤。

这位前香港冠军骑师说：「马儿的际遇未算最理想，导致牠未有机会争取更佳名次。牠之前三仗都未能直接、畅顺地取位。」

「班德礼昨天策骑马儿进行草地快操，希望与马儿熟络起来，而他对马儿大表满意。班德礼操控缰绳的功夫了得，我只希望马儿今仗不受干扰，那么牠应可交出更佳表现。」

班德礼将首次策骑「星幻」出赛。

班德礼认为「星幻」今仗自有利的第五档起步后，再配合积极跑法的话，或有助马儿重拾佳绩。

这位英国好手说：「马儿对上两仗均居于后一点的位置。我们今次想采取更积极一点的骑法。我预计马儿将可自第五档迅速地出闸，然后我会尝试让牠居于较近仗稍前的位置，让牠有机会跻身争胜行列。」

「马儿具备冲刺力，实力显然不俗，但今仗的表现肯定要较过往在港出赛时更进一步。不过，若牠能找回在澳洲时的勇态，相信也不能忽视。」

本周日（2月1日）沙田合共编排十一场赛事，头场第四班清水湾让赛（1000米）将于下午十二时三十分开跑。总奖金高达一千三百万港元的香港经典一哩赛（1600米）编于第八场上演，将于下午四时零五分开跑。