麦道朗周日暂卜定五驹
更新时间：13:28 2026-01-27 HKT
刚周日沙田赛事，麦道朗起孖而回，包括凭「浪漫勇士」勇夺一级赛董事杯，麦道朗将于本周日沙田赛事再来香港客串一天，暂定骑五驹，分别是「美丽星晨」、「光年魅力」、「紫荆传令」、「岚臣」及「天蓬猫」，且看骑者能否继续交出好成绩。
