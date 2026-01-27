麦道朗周日暂卜定五驹

刚周日沙田赛事，麦道朗起孖而回，包括凭「浪漫勇士」勇夺一级赛董事杯，麦道朗将于本周日沙田赛事再来香港客串一天，暂定骑五驹，分别是「美丽星晨」、「光年魅力」、「紫荆传令」、「岚臣」及「天蓬猫」，且看骑者能否继续交出好成绩。

麦道朗将于本周日伙拍「美丽星晨」(图)，出战香港经典一哩赛。

「光年魅力」(图) 也是麦道朗另一匹实力坐骑。

「天蓬猫」(图) 强配麦道朗争出头。

陈嘉甜