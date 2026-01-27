Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林建康太太Lianne 大赞BLACKPINK演唱会精彩绝伦

韩国人气女团BLACKPINK世界巡回演唱会「DEADLINE」由上周末(1月24日)起一连三日，于启德体育园主场馆举行，吸引不少乐迷捧场。

「勇敢」系马主林建康和其太太林黄宁艳（Lianne），日前与好朋友「闪耀」系马主邓巨明和其太太邓宣宏雁、「美丽」系马主郭少明伉俪等友人，一起欣赏BLACKPINK香港站演唱会。

「勇敢」系马主林建康 (左四) 和其太太林黄宁艳（Lianne）(左三)，日前与好朋友「闪耀」系马主邓巨明和其太太邓宣宏雁 (左一及左二) 、「美丽」系马主郭少明伉俪(右一及右二)等友人，一起欣赏BLACKPINK香港站演唱会。
「勇敢」系马主林建康和其太太林黄宁艳（Lianne），他们表示BLACKPINK这场演出真是精彩绝伦。
林黄宁艳也有向本报记者分享了其儿子Edward (中)，在2018年在韩国与四位BLACKPINK成员的合照。
林黄宁艳也有向本报记者分享了其儿子Edward (中)，在2018年在韩国与四位BLACKPINK成员的合照。

林黄宁艳也有向本报记者分享了其儿子Edward，在2018年在韩国与四位BLACKPINK成员的合照。林太林黄宁艳说：「BLACKPINK香港世界巡回演唱会真是令人难忘！从2018年我和儿子Edward在韩国济州岛第一次见到她们时，她们甜美可爱的笑容，到今天她们惊艳的美貌，这场演出真是精彩绝伦。」

