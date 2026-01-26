「浪漫勇士」轻取对手扬威董事杯  向囊括三冠大赛目标进发

三冠大赛首关 – 一级赛董事杯（1600米）昨日（1月25日星期日）在沙田马场举行。即使面对一众强手，「浪漫勇士」仍以杰出姿态首度攻下这项总奖金高达一千三百万港元的大赛，并将剑指稍后上演的三冠大赛其余两关赛事。



「浪漫勇士」现年八岁，这已是牠出道以来赢得的第十二项一级赛冠军殊荣。昨日这匹巨星级佳驷沿途置于马群较前位置，跑至最后四百米，牠的鞍上人麦道朗尚未真正展开催策，马儿已在胯下轻松越过领放马「金钻贵人」并稍为占先，一切看来大局已定。而此赛卫冕冠军「遨游气泡」昨日沿途居于第三叠，但一直未能收窄与「浪漫勇士」的差距；另外，由廖康铭训练的「祝愿」则一度堕退至马群较后位置，直至较后阶段方能移出望空。



与文家良训练的「金钻贵人」争持了一段途程后，麦道朗在最后百多米指示「浪漫勇士」进一步加速，马儿瞬即抛离对手。出自父系「胜利喝采」的「浪漫勇士」，结果以一又四分三马位之先夺冠。今仗首度角逐一哩赛的「金钻贵人」，末段仍能保持走势，力保一席亚军。「遨游气泡」则跑获季军，而沿途取位欠顺的「阳光勇士」，与「祝愿」一同冲线，得平头第四名。

「浪漫勇士」周日在沙田以绝佳表现摘下一级赛董事杯。



麦道朗赛后再次盛赞「浪漫勇士」是他一生中可遇不可求的一匹良驹。马儿今次第二度角逐董事杯，终于得尝胜果，这亦令他非常高兴。



麦道朗在赛后说：「牠的行为举止、胆量及争胜心，均属一流。这令人难以置信，每次我都是这样说，但每当牠步进赛场，能有机会策骑这匹质素非凡的佳驷上阵，实在令我与有荣焉。」



「马儿今仗早段走势甚佳，我想沿途一切应会相当顺利，但跑至中段，形势一度起了点变化，令我感到有点意外，但最重要的是牠一直维持著本身的节奏。」



他续说：「今赛共有九匹参赛马，而牠排第七档起步，这令我们的跑法可以更添弹性，我们可以等到早段形势稍为定下来，方作出抉择。我知道『遨游气泡』一直在第三叠竞跑，所以我不会太早加速，令牠没有机会跟随我顺势上前。」



「该驹以往有点失运，遇上了这匹强手，但我的坐骑一如其名，确是一匹勇士。」

「浪漫勇士」的马主及幕后团队赛后祝捷。



「浪漫勇士」在上星期公布的2025年浪琴世界最佳马匹年终排名榜中居并列第七位。昨日胜出董事杯后，牠将其服役以来赛绩提升至二十八战二十一胜。马儿也进一步延续由牠本身保持的全球最高奖金赛驹纪录，达至二亿四千七百三十八万港元。



此驹刚于上仗破纪录第四度攻下一级赛浪琴香港杯（2000米）。该赛总奖金高达四千万港元，为香港最高奖金的一项赛事。



「浪漫勇士」于2024/25年度马季主要在海外角逐各项大赛，今季这匹中距离王者则将目光重新聚焦香港赛场，希望可与「遨游气泡」及「翠河」一样，成为另一匹能在同一马季包办三冠大赛全数赛事的佳驷。



「浪漫勇士」翌仗将于3月1日重返其最擅长的途程，出战三冠大赛次关赛事、总奖金同为一千三百万港元的一级赛花旗银行香港金杯（2000米）。此系列赛的尾关赛事，则是于5月24日举行、总奖金达一千三百万港元的一级赛渣打冠军暨遮打杯（2400米）。



训练此驹的练马师沈集成说：「我以『浪漫勇士』为荣。牠可应付1600米、2000米、甚至2400米途程，任何途程看来也难不到牠。」

香港赛马会主席廖长江（右）在颁奖仪式上将董事杯及小型奖杯颁予「浪漫勇士」的马主刘栢辉。



「我们都知道牠最擅长角逐2000米赛事，故此途程方面不成问题。我只需要令牠保持心情愉快，健康情况稳定，对我来说，这是一项非常简单的工作。」



最近数季，麦道朗不时由澳洲飞抵香港为「浪漫勇士」执缰，他认为马儿今仗表现，为本季力争赢得三冠大赛所有赛事，取得一个绝佳的开局。



他说：「我们还有很长的路要走，然而，我们已达成首项任务。」



下一个香港赛马日将于1月28日（星期三）晚上在跑马地马场举行。