马场浮世绘│威哥3W 金诚刚告唔甩巫显东

吕健威今日头场凭「手机表劲」配麦道朗取胜，之后第三场赢「天将龙驹」，虽被亚军「盈好威枫」鞍上人金诚刚提出抗议，但赛果不变，巫显东季内三度替「天将龙驹」建功，练者则在第九场胜出「笑傲江湖」完成帽子戏法。

吕健威说：「巫显东因尽力修正『天将龙驹』，才令胜负距离收窄，因此我不担心会被告甩。至于『手机表劲』，去年十二月麦道朗替其试闸时，已表示想策骑牠，能一出即胜尽显质素。」

「笑傲江湖」马主团体成员何毓麟则表示，一众马主向来支持何泽尧，骑者首度替此驹赢马，大家格外高兴。