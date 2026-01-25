马场密探048｜「浪漫勇士」轻取董事杯

今日沙田马场举行的第二场一级赛，三冠大赛首关董事杯，应届香港杯冠军「浪漫勇士」和香港一哩锦标冠军「遨游气泡」碰头，结果「浪漫勇士」轻易赢得其第二十一场头马，反而前短途马王「金钻贵人」得第二，「遨游气泡」只跑第三。

赛后「浪漫勇士」马主刘栢辉赛后说：「『浪漫勇士』今场胜出董事杯，我是极之兴奋，因为马儿以往一直未赢过董事杯。自从『浪漫勇士』脚部受伤后，牠重新振作，伤瘉后连赢三场，我分外觉得这一刻是非常珍贵的。『浪漫勇士』今场胜出三冠长途首关千六米董事杯，下一关二千米香港金杯，然后再战尾关二千四百米遮打杯，我希望马儿在之后两场长途系列赛持续交出好成绩。」

「浪漫勇士」练马师沈集成说:「我以『浪漫勇士』为荣，我真是很开心，我十分感谢马房团队包括副练、骑马人、领班和马伕，他们都做得很好，所以我们马房的成绩都保持稳定。我也要多谢麦道朗，他今早才抵港，他真是很喜欢『浪漫勇士』。当然，我十分多谢马主刘栢辉，是他决定让马儿留在香港出争三冠长途赛系列。其实『浪漫勇士』以往在日本和杜拜都有少少急，今次留在香港跑，马儿更为成熟，更放松地去跑。『浪漫勇士』下一场跑沙田二千米香港金杯，此程是『浪漫勇士』最佳的路程，只要牠健康和状态保持到，下场机会仍是非常乐观；至于尾关遮打杯是二千四百米，我相信马儿应该胜任。」

另外，文厩的「金钻贵人」在董事杯只负于「浪漫勇士」跑得第二名，表现出色，文家良说：「『金钻贵人』今场跑董事杯，是马主儿子建议，他细心研究马儿的血统，觉得马儿可以胜任跑千六米，所以何不作出尝试。我认为『金钻贵人』未必有千八米长力，暂时跑千四米较合。」

