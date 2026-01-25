马场密探048｜「手机表劲」大热险胜

今日沙田马场时尚赛马日头场四班一千米直路赛，吕健威马房的新马「手机表劲」在海外及香港五次试闸全胜，自然备受热捧。赛前此驹独赢赔率跌至一点五倍，即使顺利赢马，但终点前被「飞来闪耀」力追，只能以短距离胜出，赢得相当惊险。

今日头场四班一千米，吕厩的「手机表劲」赛前已被外界一致睇好，被捧成一点五倍大热门，马儿行沙圈时仍然很生，踢烂栏杆，虽然如此，马儿仍可大热抡元，一出即胜。

赛后练马师吕健威说：「『手机表劲』是BB仔，仍是很好小朋友，今次在港初出，在沙田沙圈见到那么多人，可能有点紧张，手足无措。早于去年十二月时，麦道朗已经为此马试闸，当时骑者对我说，很希望我安排此马给他主辔，故此今次麦道朗来港客串，我便把帅权交予他。此马今场在港初出一出即胜，表现出色，质素应该不错，我们对牠有期望。」

