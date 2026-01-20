Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安「伶俐骉驹」「领创动力」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-01-20 HKT
发布时间：17:30 2026-01-20 HKT

田泰安刚周日伙拍「香港精神」赢得今季第十八场头马，另外「三甲之星」和「超风速」亦上名，成绩不俗，可惜他在第三场不小心策骑，导致下周三晚将停赛一天，田泰安表示尊重竞赛小组决定，目前只希望继续赢马。至于明晚七匹坐骑，他认为「伶俐骉驹」和「领创动力」的机会最乐观。

伶俐骉驹争取三捷

「伶俐骉驹」今季转投桂福特马房后，至今取得两冠三亚和一殿军。
「伶俐骉驹」今季转投桂福特马房后，至今取得两冠三亚和一殿军。

「伶俐骉驹」今季转投桂福特马房后，至今取得两冠三亚和一殿军，全数取得奖金，明晚此驹回师曾胜的泥地千二米，田泰安说：「此驹自今季开锣日至今已连场征战，但在田草、谷草和泥地赛均取得优异成绩，健康与状态也一直保持，实在相当难得。今次牠再跑泥地赛只负一二一磅，由于本身出闸迅速，以及跑法主动，竞逐泥地赛往往有利，因此『伶俐骉驹』仍有足够条件在此跑出水准，争取今季第三场头马。」

领创动力走势畅顺

「领创动力」早前在田泰安胯下赢得在港首场头马，上场再出亦顺利连捷。
「领创动力」早前在田泰安胯下赢得在港首场头马，上场再出亦顺利连捷。

在港第三季服役的「领创动力」，早前不但在田泰安胯下赢得在港首场头马，上场再出亦顺利连捷，明晚牠回升角逐四班赛，田泰安分析说：「『领创动力』近两仗连捷，均是弹离对手赢马，表现较预期更佳，大概是赛事形势对其有利，又或是马儿赢出首场头马后，提升了自信心。今次回到四班出赛，对手肯定更强，幸好牠只负一一六磅，而且早前我亲自策骑牠操练时，发觉其走势仍然畅顺，今战未尝不可再次走入三甲归来。」

此外，田泰安表示「锐一」过往曾角逐泥地赛，但都是跑嫌长的中距离，落败不足为奇，既然马儿今季曾多次走得接近，证明状态无问题，今次改争泥地短途赛，或有机会争取突破，部署乃无可厚非，加上泥地短途赛的早段步速通常偏快，随时有利其后追跑法，计实力「锐一」诚是争胜分子。

文杰
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
23小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
9小时前
搜救人员在现场找寻失踪直升机。请者提供图片
01:00
日本阿苏火山直升机失踪现场照片曝光 香港游客：天气多云或影响能见度
即时国际
1小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
5小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
01:19
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
9小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
6小时前