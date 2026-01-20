田泰安「伶俐骉驹」「领创动力」

田泰安刚周日伙拍「香港精神」赢得今季第十八场头马，另外「三甲之星」和「超风速」亦上名，成绩不俗，可惜他在第三场不小心策骑，导致下周三晚将停赛一天，田泰安表示尊重竞赛小组决定，目前只希望继续赢马。至于明晚七匹坐骑，他认为「伶俐骉驹」和「领创动力」的机会最乐观。

伶俐骉驹争取三捷

「伶俐骉驹」今季转投桂福特马房后，至今取得两冠三亚和一殿军。

「伶俐骉驹」今季转投桂福特马房后，至今取得两冠三亚和一殿军，全数取得奖金，明晚此驹回师曾胜的泥地千二米，田泰安说：「此驹自今季开锣日至今已连场征战，但在田草、谷草和泥地赛均取得优异成绩，健康与状态也一直保持，实在相当难得。今次牠再跑泥地赛只负一二一磅，由于本身出闸迅速，以及跑法主动，竞逐泥地赛往往有利，因此『伶俐骉驹』仍有足够条件在此跑出水准，争取今季第三场头马。」

领创动力走势畅顺

「领创动力」早前在田泰安胯下赢得在港首场头马，上场再出亦顺利连捷。

在港第三季服役的「领创动力」，早前不但在田泰安胯下赢得在港首场头马，上场再出亦顺利连捷，明晚牠回升角逐四班赛，田泰安分析说：「『领创动力』近两仗连捷，均是弹离对手赢马，表现较预期更佳，大概是赛事形势对其有利，又或是马儿赢出首场头马后，提升了自信心。今次回到四班出赛，对手肯定更强，幸好牠只负一一六磅，而且早前我亲自策骑牠操练时，发觉其走势仍然畅顺，今战未尝不可再次走入三甲归来。」

此外，田泰安表示「锐一」过往曾角逐泥地赛，但都是跑嫌长的中距离，落败不足为奇，既然马儿今季曾多次走得接近，证明状态无问题，今次改争泥地短途赛，或有机会争取突破，部署乃无可厚非，加上泥地短途赛的早段步速通常偏快，随时有利其后追跑法，计实力「锐一」诚是争胜分子。

文杰

