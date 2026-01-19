「龙文鞭影」抛下骑马人有惊无险 

今早大约六时，方厩的「龙文鞭影」在内圈操练时，突然抛下骑马人，幸而空马迅速被捉住，人马均无碍，操练继续，有惊无险。

「龙文鞭影」原本由沈集成训练，近期转入方嘉柏马房，据知幕后以争分跑打吡为目标，积极操练。今早可能马儿火气太猛，若然之后作转仓初出首战，不妨存记。

陈嘉甜