竞骏会成立赛马团体促进会员晋身成为马主

竞骏会隆重宣布成立竞骏会赛马团体，让更多会员有机会晋身成为马主，燃点养马的无比激情。香港赛马会特别安排于昨日（1月11日）在沙田马场举行2026年竞骏会杯赛马日这项年度盛事当日，正式成立竞骏会赛马团体。

香港赛马会董事暨竞骏会董事会主席胡家骠先生今日 (1月11日星期日) 在竞骏会杯赛马日的开幕仪式上公布成立竞骏会赛马团体。

香港赛马会董事暨竞骏会董事会主席胡家骠，公布成立竞骏会赛马团体。竞骏会会员可透过竞骏会赛马团体，与志同道合的赛马爱好者一同拥有经精挑细选的优质赛驹。竞骏会作为香港赛马会的全资附属公司，也将同时参与竞骏会赛马团体一同持有马匹，并凭借其在马匹管理方面的经验担任赛马团体的经理人及司库，以确保竞骏会赛马团体成员能轻松方便地投入养马的乐趣。

竞骏会会员将按照拥有权比例支付一笔最初费用，以购入马匹的部分权益，并用作马匹购买及进口开支；其后只需每月缴付恰好的练马费及出赛费。这项计划令竞骏会会员的马主梦更容易成真，不但可尽享各种马主专属待遇，更有机会按比例分享赛事奖金。

(右起)：香港赛马会行政总裁应家柏先生、竞骏会董事会前任主席杨绍信博士、竞骏会董事会成员吴王依雯女士SBS, BBS, JP、香港赛马会董事暨竞骏会董事会主席胡家骠先生、香港赛马会董事暨竞骏会董事会成员罗启华先生、香港赛马会董事暨竞骏会董事会成员罗硕瀚先生、竞骏会董事会成员蔡惠宏医生以及香港赛马会赛马商务部主管罗仲诚先生在竞骏会杯赛马日的祝酒仪式上合照。

香港赛马会赛马事务执行总监夏定安表示：「竞骏会成立赛马团体，让其会员在领略竞骏会的尊贵非凡体验之余，更为他们打开了通往马主世界的大门。」

「据竞骏会会员反映，他们对增加养马机会的需求已相当殷切，而我们希望此举可令透过赛马团体拥有马匹的竞骏会会员数目继续强劲增长。目前已有逾二百五十名竞骏会会员参与赛马团体，创历年新高。」

竞骏会赛马团体初步将由三十五份股份组成，而竞骏会会员将可凭每个会籍购入一份股份。竞骏会计划于2025/2026年度马季购入一驹，日后若需求增加，或会增设更多赛马团体。

竞骏会赛马团体特别安排于2026年竞骏会杯赛马日成立，而这天竞骏会名下的五匹现役赛驹先后上阵，分别是「竞骏良驹」、「竞骏辉煌」、「竞骏皇者」、「竞骏勇士」及「竞骏天下」，其中「竞骏皇者」更在第七场红梅谷让赛(1200米) 夺冠。

竞骏会成员在凯旋门庆祝「竞骏皇者」在竞骏会杯赛马日的红梅谷让赛中取得之胜利。

周日的另一焦点是竞骏会宣布与皇家雅士谷赛马会（Royal Ascot Racing Club）展开全新的合作计划，让两会会员可于指定赛马日享用双方马场的专属会所厢房，以及参与双方于年内联办的香港国际赛事及皇家雅士谷赛期等赛马盛事的导赏团与其他活动。

竞骏会是香港赛马会于2007年设立的专属类别会籍，一直积极推动赛马运动成为年轻赛马爱好者的尊尚生活体验。竞骏会在沙田及跑马地马场共设有六个场所，为会员提供别具特色的餐饮服务及全年专享的休闲时尚活动，把赛马热情与尊尚体验共冶于一炉。

竞骏会赛马团体标志著一个全新篇章的开始，致力促进会员一同深入了解赛马知识，分享养马体验，共赴赛马激情之旅。