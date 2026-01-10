霍宏声为唐献芳赢马补数
更新时间：13:43 2026-01-10 HKT
现年24岁的南非年轻骑师霍宏声近期面对不少挑战，失去「白鹭金刚」、「小鸟天堂」、「一定超」及「祝愿」等良驹的帅权。霍宏声胜在年轻，对于骑者来说，当务之急自然是做好自己、跑好每场马，争取马主和练马师支持。
「祝愿」其中一位马主唐献芳另一匹「浪漫战神」周日跑第九场赛事，由霍宏声主辔，上场配布文被问话，今场换上霍宏声，或能转一转手风，有惊喜的演出。
另外，女马主唐献芳除了与好友刘栢辉养有「浪漫战神」外，她也是廖康铭马房镇仓宝「祝愿」马主之一。今早「祝愿」由巴度出试跑马地闸，唐献芳和另外两位女马主车晓红和许礼诗均有到场。
「祝愿」将配巴度出战1月25日举行的1600米一级赛董事杯，届时会与「浪漫勇士」和「遨游气泡」同场较量。
陈嘉甜
