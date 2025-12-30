钟易礼上诉部分得直 获减刑一日停三日

赛事秘书处执行经理郭前承马会董事局命发出通告如下：

上诉委员会于2025年12月29日下午二时三十分，就骑师钟易礼的上诉进行聆讯。钟易礼于2025年12月7日在沙田赛事第九场策骑「久久为军」时，因两项不小心策骑〔赛事规例第100(1)条〕指控而被竞赛董事小组判罚停赛。钟易礼其后就此等处罚的严厉程度提出上诉。原先的处罚为：

指控一：承认于趋近一千米处时不小心策骑，其后被判罚由2025年12月27日开始停赛，直至2026年1月2日才可再次出赛（两个香港赛马日）；及

指控二：承认于接近七百米处时不小心策骑，其后被判罚由2026年1月21日开始停赛，直至2026年1月26日才可再次出赛（两个香港赛马日）。

上诉委员会已审慎考虑有关事件的影片、竞赛董事小组研讯的文本、在上诉中听取的证供及各方陈词。

上诉委员会裁定上诉部分得直，第二项指控的处罚由停赛两个香港赛马日减至一个香港赛马日。两项指控的停赛处罚将连续执行。

因此，钟易礼现被罚停赛如下：

指控一：两个香港赛马日，由2026年1月18日开始停赛，直至2026年1月22日为止；及

指控二：一个香港赛马日，于2026年1月25日停赛。