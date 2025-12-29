Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港打吡大赛│打吡之路：「白鹭金刚」潜质优厚有力助廖康铭在四岁马经典赛事系列再创佳绩

马圈快讯
更新时间：16:55 2025-12-29 HKT
发布时间：16:55 2025-12-29 HKT

在香港赛马会「打吡之路」系列的第二篇专题故事中，我们将会介绍廖康铭麾下新星「白鹭金刚」。
 
近况大勇的「白鹭金刚」刚于上仗达成三连胜佳绩，继续朝著今季的四岁马经典赛事系列昂然迈进。2025/2026年度马季四岁马经典赛事系列将于不足五星期后揭开战幔，首关是将于2月1日上演、总奖金高达一千三百万港元的香港经典一哩赛（1600米），而重头戏则是定于3月22日举行、总奖金高达二千六百万港元的第一百四十九届宝马香港打吡大赛（2000米）。
 
廖康铭虽然在港从练的时间尚短，但他很清楚在四岁马经典赛事系列的争胜之道。由他训练的「祝愿」上季曾攻下香港经典一哩赛，继而先后在香港经典杯（1800米）及宝马香港打吡大赛中跑获亚军。

廖康铭上季凭「祝愿」扬威香港经典一哩赛（1600米）。
廖康铭上季凭「祝愿」扬威香港经典一哩赛（1600米）。

 
廖康铭说：「马儿现时称得上是（香港经典一哩赛的）三大热门之一。牠每仗都有进步，而这正是我们必须持续追求的目标。」
 
「这与上季『祝愿』的情况相似，牠的表现一直有进步，所以我们希望今季同样能取得佳绩。」
 
「白鹭金刚」由廖康铭于2023年在纽西兰卡拉卡举行的Ready to Run Sale拍卖会上替马主白鹭团体购入。此驹于三岁出道，首季两战均跑获亚军，今季踏入四岁后更趋成熟。
 
「白鹭金刚」于今季开锣日跑获季军，随后三仗取得三连捷，表现最佳的一仗当数上仗于12月20日在沙田出争第三班圣诞花让赛（1600米）时，在潘顿胯下以一又四分三马位之先获胜。
 
正是这场一哩赛胜仗，让廖康铭对这匹「不惜代价」的子嗣充满信心，认为牠可望在四岁马经典赛事系列各关赛事保持竞争力。

廖康铭对「白鹭金刚」这匹「不惜代价」的子嗣充满信心，认为牠可望在四岁马经典赛事系列各关赛事保持竞争力。
廖康铭对「白鹭金刚」这匹「不惜代价」的子嗣充满信心，认为牠可望在四岁马经典赛事系列各关赛事保持竞争力。

 
「白鹭金刚」于该仗沿途居贴栏的中间之后位置，转直路弯时追近对手，进入直路后瞬即移离内栏，其后占取空位展步上前，末段抛离「火焰闪烁」及「一定超」等同样有望入围四岁马经典赛事系列的对手，以2.95倍独赢赔率胜出。
 
廖康铭说：「这场胜仗十分关键，因为马儿于争逐四岁马经典赛事系列全部三关赛事时，必须应付一哩以上的途程。牠在阵上能放松来跑，这种跑法很适合角逐一哩以上的赛事，因此只要体力保留得当，牠便有十足机会于末段展开强劲冲刺。」
 
「牠完全有能力应付一哩以上途程。那天赛事的步速较为平稳，但牠仍能以劲势冲刺。」
 
「马儿于最后一百米看来犹有余力，可见事情正朝著正确的方向发展。」
 
现时评分83分的「白鹭金刚」预计会于1月11日在沙田角逐一项只供四岁马参加的1600米第三班赛事，赛后牠的评分或可进一步上升，然后有望跟随在一级赛表现不俗的「祝愿」的步伐，在四岁马经典赛事系列大放异彩。

