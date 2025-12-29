麦文坚首天到场操马成焦点
更新时间：11:30 2025-12-29 HKT
发布时间：11:30 2025-12-29 HKT
发布时间：11:30 2025-12-29 HKT
今早沙田的晨操焦点，落在22岁爱尔兰新星骑师麦文坚上，这位年轻骑师今早首天在沙田晨操露面，首天复课操马，并在试闸中试了「喜莲劲感」及「果然侥幸」。第一组试闸原本由纪仁安试「喜莲劲感」；今早改了麦文坚；第五组「果然侥幸」原本由何泽尧试闸，今早亦改了由麦文坚出试。
麦文坚虽然年纪轻轻，但已经赢过不少大赛，他更曾经伙拍「道德美钻」在美国赢出一级赛育马者杯草地大赛，前景无限。麦文坚来港前为练马师岳本贤效力，后者是殿堂级练马师岳伯仁的儿子。麦文坚表示十分幸运能获得机会来港客串三个月，香港不乏顶级骑师，和这班顶尖骑师同场较量，可以磨练自己，提升自己的骑功，令这位后生仔十分期待。
陈嘉甜
