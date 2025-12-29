马场浮世绘｜杜满乐凭「博物街」赢有马纪念 李慕华八度日本称王

日本昨日举行二五年马季煞科战，在阪神和中山竞马场都举行赛事，全日焦点所在，当然是全年最后一场一级赛，第七十届有马纪念，结果由骑师杜满乐策骑的第三热门马「博物街」胜出，成为此赛历来第二十三匹赢出的三岁马；另外，杜满乐继上周捧走朝日杯，连续两星期赢出一级赛，至于该驹练马师高柳大辅，则是从练以来首次赢出此项大赛。

法国骑师李慕华 (图) 全季仍以一百四十场头马，并以八场头马领先户崎圭太八场头马，第八度成为日本冠军骑师。

此外，法国骑师李慕华昨日交白卷，全日六匹坐骑取得两亚两季，但他全季仍以一百四十场头马，并以八场头马领先户崎圭太八场头马，第八度成为日本冠军骑师。

文杰