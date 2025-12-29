马场浮世绘｜杜满乐凭「博物街」赢有马纪念 李慕华八度日本称王
更新时间：00:01 2025-12-29 HKT
发布时间：00:01 2025-12-29 HKT
发布时间：00:01 2025-12-29 HKT
日本昨日举行二五年马季煞科战，在阪神和中山竞马场都举行赛事，全日焦点所在，当然是全年最后一场一级赛，第七十届有马纪念，结果由骑师杜满乐策骑的第三热门马「博物街」胜出，成为此赛历来第二十三匹赢出的三岁马；另外，杜满乐继上周捧走朝日杯，连续两星期赢出一级赛，至于该驹练马师高柳大辅，则是从练以来首次赢出此项大赛。
此外，法国骑师李慕华昨日交白卷，全日六匹坐骑取得两亚两季，但他全季仍以一百四十场头马，并以八场头马领先户崎圭太八场头马，第八度成为日本冠军骑师。
文杰
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT