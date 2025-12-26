马场浮世绘｜马会周日转播有马纪念赛日八场赛事
更新时间：21:29 2025-12-26 HKT
发布时间：21:29 2025-12-26 HKT
发布时间：21:29 2025-12-26 HKT
香港赛马会将于本周日转播日本中山竞马场举行的「有马纪念赛马日」的其中八场赛事。
当日赛事重头戏，途程为二千五百米的有马纪念赛，亦已于周五早上进行排位，今届赛事出马十六匹，预期临场将成为大热门，为上届此赛季军「野田分位」，将在九档起步。至于另外两匹将成热门，由杜满乐主辔的「博秒街」，以及上届冠军「蕾丽宫」，则分别排在四档和五档，至于估计是今场的前领马「名将田原」，则抽得六档，该赛的开跑时间为星期日下月二时四十分。
文杰
