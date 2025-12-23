马场密探048｜「表之量子」后上取胜

前法国冠军骑师纪仁安，自从两周前策骑「同工之妙」赢得一级赛香港瓶后，便每次赛事均交岀头马，今晚他在第三场策骑「表之量子」后上取胜，赢得客串期内第五场头马。至于「表之量子」自二三年十一月赢得在港首场头马，相隔超过两年，终于再胜出。

赛后练马师伍鹏志说:「『表之量子』今仗终于取得久违的头马，此马的跑法和际遇有时不太好，因而错失不少头马机会。今次纪仁安第一次骑此马，我叫纪仁安尽量令马匹放松跑，留在后面，怎料中段突然收慢，马儿涌上前，幸好纪仁安的缰绳拿控得非常好，十分夹此马，令马儿不抢口，赢马姿态比预期轻松。『表之量子』能否交出好成绩，很取决于牠阵上的际遇，有时以为牠胜出，可惜最终影相输，希望今场赢出后，马匹可以更为成熟，将来升上三班负轻磅，仍然具竞争力。」