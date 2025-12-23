「自强不息」「金钻贵人」齐获邀请远征沙特
更新时间：13:59 2025-12-23 HKT
发布时间：13:59 2025-12-23 HKT
发布时间：13:59 2025-12-23 HKT
早前香港共有五驹报名沙特杯赛马日，其中「自强不息」和「金钻贵人」这两匹由文家良训练的香港赛驹，已经收到沙特方面发出的正式邀请，届时会远征沙特。「自强不息」将出战泥地1200米G2维雅德泥地短途锦标；至于「金钻贵人」则角逐1351米G2 草地短途锦标。
而有分报名出争沙地阿拉伯沙特杯的「浪漫勇士」，马主刘栢辉和沈集成均决定马王当前的目标是主攻三冠长途，今季不会再战沙特杯。
陈嘉甜
