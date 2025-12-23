Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「自强不息」「金钻贵人」齐获邀请远征沙特

马圈快讯
更新时间：13:59 2025-12-23 HKT
发布时间：13:59 2025-12-23 HKT

早前香港共有五驹报名沙特杯赛马日，其中「自强不息」和「金钻贵人」这两匹由文家良训练的香港赛驹，已经收到沙特方面发出的正式邀请，届时会远征沙特。「自强不息」将出战泥地1200米G2维雅德泥地短途锦标；至于「金钻贵人」则角逐1351米G2 草地短途锦标。

「自强不息」将出战泥地1200米G2维雅德泥地短途锦标。
「自强不息」将出战泥地1200米G2维雅德泥地短途锦标。
「金钻贵人」则角逐1351米G2 草地短途锦标。
「金钻贵人」则角逐1351米G2 草地短途锦标。

而有分报名出争沙地阿拉伯沙特杯的「浪漫勇士」，马主刘栢辉和沈集成均决定马王当前的目标是主攻三冠长途，今季不会再战沙特杯。

有分报名出争沙地阿拉伯沙特杯的「浪漫勇士」，马主刘栢辉 (右) 和沈集成 (左) 均决定马王当前的目标是主攻三冠长途，今季不会再战沙特杯。
有分报名出争沙地阿拉伯沙特杯的「浪漫勇士」，马主刘栢辉 (右) 和沈集成 (左) 均决定马王当前的目标是主攻三冠长途，今季不会再战沙特杯。

陈嘉甜
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
23小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
5小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
22小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
8小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
21小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
2025-12-22 12:52 HKT
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
2025-12-22 14:00 HKT