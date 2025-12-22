周二跑马地夜赛 「至尊瑰宝」力争三连捷

「至尊瑰宝」（120磅）将于周二（12月23日）在跑马地出战总奖金高达三百一十二万港元的第二班海王星让赛（1650米）。这匹三岁新星从未在港角逐1400米以上途程，练马师罗富全希望马儿今次能克服大幅增程的挑战，击败阵中更具经验的对手取得三连捷。



「至尊瑰宝」父系出自「摘星勇骥」，两岁时曾在英国取得两胜，先后在潘德法及希铎奏凯。牠来港前的最后一役则于去年7月在爱尔兰却拉马场一项三级赛中取得第五名。



现时评分83分的「至尊瑰宝」来港后已上阵八次，在跑马地取得三捷，包括今季连胜两项第三班谷草赛事。这匹新星目前以三十六分与「安康万里」并列2025/2026年度马季星展与宏利百万挑战杯积分榜首位，若明晚顺利胜出，将可获得关键的十五分。今届星展与宏利百万挑战杯将于2026年2月4日结束。



罗富全表示：「『至尊瑰宝』(图) 现况良佳。我们之所以更换骑师是因为梁家俊停赛，我安排了潘顿为牠主辔。由于目前没有其他适合马儿角逐的第二班赛事，所以我们要放手一试，让牠首次竞逐1650米途程。」



「马儿可望能在跑马地应付此途程。如果是1400米便不成问题，但今仗步速应该会快，所以问题不大。」



罗富全的在港累积头马数目正迈向五百大关。他将于周二派遣九驹上阵，其中隶属勇闯巅峰团体名下的「至尊瑰宝」符合资格报争四岁马经典赛事系列，至于参赛与否将视乎罗富全的意愿。四岁马经典赛事系列的首关赛事是总奖金高达一千三百万港元的香港经典一哩赛（1600米），将于明年2月1日举行。





除了「至尊瑰宝」外，罗富全明晚也会派出同样将踏入四岁的「乘数表」（130磅）上阵，出战第三班天王星让赛（1200米）。这匹产自爱尔兰的赛驹来港后已出赛四次，尚未打开胜门。



罗富全说：「马儿近两仗在跑马地的发挥不错，而且正处佳态，只是上仗被困在内叠，无路可上。今仗奥尔民将为牠主辔。」



同属罗富全麾下的「发财先锋」（121磅）明晚将出争第三班土星让赛（2200米）。此驹迄今在港出赛四十七次，当中两度胜出三级赛，也曾在两场一级赛入位，累积总奖金逾二千零七十二万元。



罗富全说：「我一直想为马主赢得奖金，而马儿近况良好。」



伍鹏志麾下的四捷马「我做到」（115磅）明晚也会角逐海王星让赛。这匹现时评分78分的赛驹曾于大前仗胜出一项同场同程赛事。



伍鹏志说：「马儿上仗遇上慢步速，稍为欠运，而牠也落后太远，但末段追势不俗，分段时间也颇为理想。由于马儿只需负轻磅，所以我们本周再派牠上阵。马儿今仗若取位顺利的话，末段便能交出强劲冲刺。潘明辉将为牠执缰。」

伍鹏志也期待镇仓宝「表之银河」于明年1月25日复出，角逐三冠大赛首关赛事、总奖金高达一千三百万港元的董事杯（1600米一级赛）。这匹佳驷上仗于12月14日出争总奖金高达三千六百万港元的浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛），在头马「遨游气泡」之后取得第五名。



伍鹏志说：「马儿上仗表现尚可，赛后恢复得不错。我们将进军董事杯，届时马儿将与『遨游气泡』及『浪漫勇士』同场较量，战况势必激烈。如果马儿能发挥应有水准，则可望为我们赢一些得奖金。我们会让牠保持愉快，且看牠表现如何。」



另一方面，大卫希斯盼望上季曾在跑马地三度夺冠的「太阳勇士」（126磅）能在海王星让赛再创佳绩。这匹现时评分89分的佳驷上月曾在沙田出赛，仅不敌已多番报捷的「康乐高球」而屈居亚军。



大卫希斯说：「马儿那仗也许交出了迄今最佳的表现，只是不敌一匹优秀的赛驹。我认为牠在跑马地的发挥非常出色。」



本周二（12月23日）跑马地马场合共编排九场赛事，头场第五班水星让赛（1200米）将于晚上六时四十分开跑。