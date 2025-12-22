王贤讯黄锦财诚心拜神
更新时间：13:30 2025-12-22 HKT
刚周日是冬至，「安」系马主王贤讯专程前往车公庙，诚心拜车公，与「常尝发财」马主为善聚乐赛马团体经理人黄锦财喜相逢。
王贤讯其后在其社交平台，分享他和黄锦财的合照，并写上自己很幸运碰见好友财哥（黄锦财），两人诚心上香拜神，祝愿大家团团圆圆。
周二晚谷草赛事，「安可」将出争第六场三班二千二百米，王贤讯诚心拜神，或可把幸运带给此匹「安」系马。「安可」上场走势接近，跑得第四名，今场再出，或获得幸运之神的眷顾，有进步的演出。
陈嘉甜
