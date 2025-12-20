布文冀在周六沙田日赛 延续本月佳绩

布文将在周六（12月20日）的沙田日赛合共策骑七驹上阵，力图再添头马进账，延续近期的旺势。



这位入选澳洲赛马名人堂的好手本月气势如虹，至今已取得六冠八亚一季的佳绩。



布文刚于周三的跑马地夜赛取得两捷，而下一次跑马地赛事将于下周二（12月23日）举行。



布文在今季的香港骑师榜上暂列第二位，仍落后暂以四十八场头马高踞榜首的冠军骑师潘顿一段距离，但随著近期连番报捷，他的头马数字已增至二十二场，较暂居第三位的霍宏声多五场胜仗。



布文说：「我最近两星期的成绩不俗，希望我可以把佳势延续至新一年。」



在布文周六的各匹坐骑中，最有机会为他增添头马的也许是「华丽再胜」（132磅）。这匹由沈集成训练的佳驷将出战竞争激烈的第二班长春藤让赛（1200米）。



此赛云集了不少正在冒起的新星，当中包括「表之星河」（128磅）及「翠红」（121磅）。「表之星河」是文家良马房竞逐今季四岁马经典赛事系列的主力，今仗将在潘顿胯下力争三连捷；而隶属廖康铭麾下的「翠红」近况同样勇锐，对上四仗在艾兆礼胯下取得三胜。



尽管「华丽再胜」今仗须面对一众强敌，但布文对牠的实力显得信心十足。这匹五岁马两周前曾在沙田泥地跑道上胜出第二班漆咸让赛（1200米），取得出赛二十八次以来的第六场胜仗。

布文盼伙拍「华丽再胜」继本月初后携手再胜一仗。



布文说：「马儿上仗胜来甚具说服力，牠的级数毋庸置疑。在那场胜仗之前，牠走来畅顺，步幅开扬，令我印象深刻。我当时已颇有信心，认为只要牠有竞赛意欲的话，也定能在全天候跑道上交出表现，而结果也不出我所料。马儿目前的步态很理想，使我更有信心。」



这匹「官方声明」的子嗣曾连续十仗未能建功，上仗终回勇取胜，而布文认为转战泥地赛对马儿有帮助。



布文说：「马儿之前在沙田角逐草地赛时不喜欢太干快场地，表现自然未如理想。当牠转战较为松软的全天候跑道后，我们便看到牠的真正实力。很高兴能见到牠回复佳态。」



「马儿上仗首次在沙田的泥地跑道上阵时，跑道已没有六个月前那般干快。」



沈集成透露，若有选择的话，他宁愿让「华丽再胜」继续出争泥地赛。



他表示：「可惜第二班泥地赛不多，所以我只好为牠报争草地赛，不过马儿的档位不俗（第四档），希望牠能放开心情，跑出好成绩。」

另一方面，沈集成确认镇仓宝「浪漫勇士」将不会于明年2月再次挑战沙特杯（1800米一级赛，泥地）。这匹屡创历史的七岁佳驷将转以今季的三冠大赛为目标。



「浪漫勇士」曾于今年2月远征沙特阿拉伯角逐沙特杯，在与对手激烈拼斗下仅败。幕后团队早前曾考虑让这匹四届浪琴香港杯（2000米一级赛）盟主明年再次挑战该项大赛。



三冠大赛由三项一级赛组成，分别是1月25日举行的董事杯（1600米）、3月1日举行的花旗银行香港金杯（2000米）及5月24日举行的渣打冠军暨遮打杯（2400米）。



由姚本辉训练的「遨游气泡」上季横扫三冠大赛全部三关赛事，成为继1993/1994年度马季的「翠河」后香港赛马史上第二匹三冠王。



本周六（12月20日）沙田马场合共编排十一场赛事，头场第五班喇叭花让赛（1400米）将于下午一时正开跑。