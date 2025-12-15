马场浮世绘│「杨凡高恩」赢好望角坚尼
更新时间：17:54 2025-12-15 HKT
发布时间：17:54 2025-12-15 HKT
发布时间：17:54 2025-12-15 HKT
上季南非最佳两岁雌马「金棕榈」于早前在好望角雌马坚尼失利，反而上季南非最佳雄马「杨凡高恩」却继续扶摇直上，后驹上周末在凯尼沃斯马场竞逐一级赛好望角坚尼，在麦伟利胯下以二又四分三马位之先胜出，上阵至今六战获四冠两亚，表现出色。下仗「杨凡高恩」有可能挑战年长马，于下月举行的一级赛国王碟上阵。
另外，郭克与从澳洲返回南非的儿子郭明勋合组练马师，成绩愈来愈好，除「杨凡高恩」外，同日举行的另一场二级赛Green Point锦标，前季马王「戴夫大王」演出回勇，即使起步后即与「雪飞航」斗烧，「戴夫大王」入直路后仍可率先冲过终点，赢得服役以来第九场头马。
（图片来源：Race Coast）
文杰
