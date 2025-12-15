Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘│「杨凡高恩」赢好望角坚尼

马圈快讯
更新时间：17:54 2025-12-15 HKT
发布时间：17:54 2025-12-15 HKT

上季南非最佳两岁雌马「金棕榈」于早前在好望角雌马坚尼失利，反而上季南非最佳雄马「杨凡高恩」却继续扶摇直上，后驹上周末在凯尼沃斯马场竞逐一级赛好望角坚尼，在麦伟利胯下以二又四分三马位之先胜出，上阵至今六战获四冠两亚，表现出色。下仗「杨凡高恩」有可能挑战年长马，于下月举行的一级赛国王碟上阵。

另外，郭克与从澳洲返回南非的儿子郭明勋合组练马师，成绩愈来愈好，除「杨凡高恩」外，同日举行的另一场二级赛Green Point锦标，前季马王「戴夫大王」演出回勇，即使起步后即与「雪飞航」斗烧，「戴夫大王」入直路后仍可率先冲过终点，赢得服役以来第九场头马。

（图片来源：Race Coast）

杨凡高恩
杨凡高恩
戴夫大王
戴夫大王
戴夫大王
戴夫大王

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
6小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
10小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
9小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
3小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
7小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
11小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
22小时前