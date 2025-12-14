马场浮世绘｜莫雷拉凭「莫匹敌」赢卡洛贝格大赛
更新时间：10:16 2025-12-14 HKT
发布时间：10:16 2025-12-14 HKT
发布时间：10:16 2025-12-14 HKT
阿根廷圣艾斯图马场，于当地时间周六举行有「南美洲版凯旋门大赛」的卡洛贝格大赛，前香港冠军骑师莫雷拉，于上周三在跑马地马场参加国际骑师锦标赛后，翌日匆匆离港，乘格超过二十小时航班到布宜诺斯艾利斯出赛，不惜放弃在港出战香港国际赛，证明选择正确，因为其坐骑「莫匹敌」在这场二千四百米一级赛，跑至直路中段抢先出头，并且直奔终点，以个半马位之胜出。
今次是「莫匹敌」服役以来胜出第四场一级赛，莫雷拉则是从骑以来首次胜出该赛，而且该驹更是他为马主购入，难怪他赛后十分兴奋，他的太太和子女亦到场拉头马及影头马相。
至于以今次赛日为告别战其中一站的骑师戴图理，即使其坐骑El Pulque只跑第十五，但赛后仍获颁赠纪念银碟，同时出任颁奖嘉宾，将奖杯颁予莫雷拉，其后两人再一同乘马车到跑道巡游，接受在场马迷祝贺。
文杰
最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
2025-12-12 17:51 HKT
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
2025-12-13 10:14 HKT
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
2025-12-12 17:26 HKT