Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘｜莫雷拉凭「莫匹敌」赢卡洛贝格大赛

马圈快讯
更新时间：10:16 2025-12-14 HKT
发布时间：10:16 2025-12-14 HKT

阿根廷圣艾斯图马场，于当地时间周六举行有「南美洲版凯旋门大赛」的卡洛贝格大赛，前香港冠军骑师莫雷拉，于上周三在跑马地马场参加国际骑师锦标赛后，翌日匆匆离港，乘格超过二十小时航班到布宜诺斯艾利斯出赛，不惜放弃在港出战香港国际赛，证明选择正确，因为其坐骑「莫匹敌」在这场二千四百米一级赛，跑至直路中段抢先出头，并且直奔终点，以个半马位之胜出。

今次是「莫匹敌」服役以来胜出第四场一级赛，莫雷拉则是从骑以来首次胜出该赛，而且该驹更是他为马主购入，难怪他赛后十分兴奋，他的太太和子女亦到场拉头马及影头马相。

至于以今次赛日为告别战其中一站的骑师戴图理，即使其坐骑El Pulque只跑第十五，但赛后仍获颁赠纪念银碟，同时出任颁奖嘉宾，将奖杯颁予莫雷拉，其后两人再一同乘马车到跑道巡游，接受在场马迷祝贺。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
12小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。 CGTN
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
12小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
20小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
03:09
中九龙绕道｜油麻地段12.21通车 集「上天、入地、下海」闹市施工克服多重挑战
社会
11小时前
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
饮食
18小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
20小时前