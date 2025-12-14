马场浮世绘｜莫雷拉凭「莫匹敌」赢卡洛贝格大赛

阿根廷圣艾斯图马场，于当地时间周六举行有「南美洲版凯旋门大赛」的卡洛贝格大赛，前香港冠军骑师莫雷拉，于上周三在跑马地马场参加国际骑师锦标赛后，翌日匆匆离港，乘格超过二十小时航班到布宜诺斯艾利斯出赛，不惜放弃在港出战香港国际赛，证明选择正确，因为其坐骑「莫匹敌」在这场二千四百米一级赛，跑至直路中段抢先出头，并且直奔终点，以个半马位之胜出。

今次是「莫匹敌」服役以来胜出第四场一级赛，莫雷拉则是从骑以来首次胜出该赛，而且该驹更是他为马主购入，难怪他赛后十分兴奋，他的太太和子女亦到场拉头马及影头马相。

至于以今次赛日为告别战其中一站的骑师戴图理，即使其坐骑El Pulque只跑第十五，但赛后仍获颁赠纪念银碟，同时出任颁奖嘉宾，将奖杯颁予莫雷拉，其后两人再一同乘马车到跑道巡游，接受在场马迷祝贺。

文杰