浪琴香港国际赛事│余国贤余国梁「神驹」系大赛日齐争功

马主余国贤和弟弟余国梁传承其父亲余伯余润兴醉心赛马的热情，和下一代都加入养马行列，余氏家族在港养马逾半个世纪。

周日沙田赛事，余国贤的「飞雪神驹」（第六场）和弟弟余国梁的「智取神驹」（第四场香港瓶）均会出赛，其中「飞雪神驹」近两场均跑入前列有奖金收，表现愈见进步。廖康铭今日派出镇仓宝「祝愿」出赛，强阵列阵，当然希望「飞雪神驹」赢马壮声威。

陈嘉甜



