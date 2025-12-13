浪琴香港国际赛事│王宗彦分享国际赛事欢迎晚宴相片
本周日将是国际赛大赛日，昨晚(12月12日)马会在湾仔会议展览中心大礼堂举行国际赛事欢迎晚宴，不少练马师、骑师和马主撑场，场面墟冚。
文厩「志善思源」马主王宗彦伉俪和陆志聪都有获邀出席，王宗彦在港养有七驹，对香港赛马运动充满热情，他有分享昨晚宴会的相关相片。
另一方面，澳洲好手麦道朗今年以184分第三度成为全球最佳骑师，麦道朗表示很荣幸和高兴能再获得此奖项，骑者更特别鸣谢「浪漫勇士」、「遨游气泡」、「精致之道」、「早丽星」和「花城日暖」，更多谢所有支持他的练马师和马主，以及家人的支持。
按图睇有关相片：
陈嘉甜
