浪琴香港国际赛事│德心团体首次参与浪琴香港国际赛事冀凭「好友心得」取得佳绩

德心团体名下的「好友心得」，将于周日(12月14日) 出争总奖金达二千八百万港元的一级赛浪琴香港短途锦标 (1200米)，这将是此赛马团体首次参与浪琴香港国际赛事，一众团体成员均极为期待。

德心团体的经理人吴嵩表示，对于团体能首次参与浪琴香港国际赛事感到高兴，虽然与世界马王级佳驷兼厩侣「嘉应高升」同场较量，看来将极具挑战。

吴嵩说：「对于能够首次参与浪琴香港国际赛事，我们都很高兴，大家都可见到，我们的团体成员不乏年纪较轻之辈，我们都希望见到马圈能做到传承，对赛马运动的热爱可以一代传一代，事实上，我们的团体也有若干成员同时加入其他赛马团体，甚至也有个人马主的例子，为此我们提供了一个起步点。」

「我们的团体彩衣与当年『快如疾风』的绿黄彩衣一样，『快如疾风』战绩出色，曾胜出2015年的一级赛澳洲橡树大赛 (2400米)，我们都希望这件彩衣的好运气可以一直延续下去。」他续说。

吴嵩相信，「好友心得」可望于周日之战交出好表现，同时对抽得七档感到满意。

他说：「检视沙田A跑道1200米的数据，由第七档起步的头马最多。我们会视乎起步后内侧马匹的跃出情况，当然『嘉应高升』自第一档起步，出闸会快，另外『气势』(第二档) 及『举步生风』(第三档) 也不会慢。」

吴嵩在浪琴香港国际赛事的排位抽签仪式上为「好友心得」抽得第七档。

「但『好友心得』踏入今季后更进一步，起步方面更为迅速，加上牠步幅阔大，希望牠届时能占取第二叠而有遮挡的好位。」

「好友心得」今季较早时取得三连胜后，上仗出争二级赛中银香港私人银行马会短途锦标 (1200米)，最终跑第七名，吴嵩认为该仗形势不合发挥，因而无功而还。

吴嵩说：「当日牠须在没有遮挡下走外叠，以牠现时的评分，在须多走脚程下要争胜便并不容易。」

今仗他希望有较佳运气之余，也寄望在马匹操练上的一些小转变可以令马儿能在今次取得较佳成绩。

「经过上仗之后，我们今次部署牠有一点儿新鲜感出战，希望牠可以交回前仗赢二级赛 (1200米精英碗) 时的水准。」吴嵩说。

「在面对『嘉应高升』之下，争胜确甚具挑战，始终两驹在国际评分方面有约二十分的差距，不过，我们会全力以赴，我们所有成员都对周日之战充满期待，有信心马儿可以交出牠的最佳水准。」吴嵩续说。

吴嵩同时指出，在转用单边眼罩及改为由欧洲骑师执缰后，「好友心得」进幅显著，牠的本地评分由今季初的八十四分起步，在经过九月及十月的三连胜后，牠的本地评分已攀升至一百一十分。

德心团体的成员在凯旋门祝捷。

他解释说：「佩戴单边眼罩之后，马儿的走势更为畅顺，另一方面，欧洲骑师 (班德礼) 让马儿能放松来跑，这两方面的改变，均能令马儿即使达七岁之龄，仍能在阵上交出好成绩。」

