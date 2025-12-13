浪琴香港国际赛事│岳本贤期待「班霸实力」及「名医」创出佳绩

岳本贤向来热衷于挑战全球各地大赛。他将于周日（12月14日）派马在沙田出争总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米一级赛），届时会与此赛三届盟主「浪漫勇士」正面交锋。

岳本贤于2016年才开始从练生涯，但在短短数年间已在墨尔本杯两度封王及扬威育马者杯赛事。他今次将会派遣尚待闯出名堂的「名医」角逐竞争激烈的香港杯。

这匹外观吸引的栗色马越战越强，近来角逐的赛事班次拾级而上，包括上仗在巴林国际锦标（2000米二级赛）中跑获亚军。

岳本贤表示：「『浪漫勇士』显然是牠这一代的顶级赛驹之一，甚至是实力最强的一驹。能够派马与牠同场较量实在十分荣幸，但我们会专注为旗下赛驹备战，尽力发挥马儿的潜力。我们不会过分顾忌竞争对手。」

「名医」今仗将自最外的第七档出闸，起步后料将上前领放。

岳本贤续道：「马儿不一定要带头，但牠的跑法积极，在巴林出赛时大部分途程领放。今仗或会有数驹向马儿稍为施压，令步速加快，但马儿今仗从大外档起步，可选择领先或跟前竞跑。」

「马儿在巴林一仗表现出色，交出至今的代表作。牠喜跑右转赛道，而且也是时候角逐一场大赛了–不管是不是这个周末。无论如何，我们若可在奖金中分一杯羹已经很高兴了。马儿为我们带来不少乐趣，希望牠可以继续参加很多赛事。」

「名医」本周在沙田出操。

「名医」此行有久经战阵的厩侣「班霸实力」相伴。现年五岁的「班霸实力」经验丰富，曾攻下三项途程介乎1400米至2800米的一级赛，上仗于11月在墨尔本杯（3200米一级赛）中跑获第七名后，今次将出争总奖金高达二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米一级赛）。

岳本贤说︰「角逐墨尔本杯后，这里顺理成章可能是下一个目的地。马儿上仗跑来并不吃力，赛后的状态十分好，所以我们乐于安排牠出争此赛。」

「马儿的远征经验丰富，事实上牠也乐在其中。马儿很适应来港的旅程，我们希望牠有好表现。」

「班霸实力」在沙田轻舒脚头。

岳本贤是殿堂级练马师岳伯仁的儿子，他于结束辉煌的骑师生涯后选择从练，事业继续蒸蒸日上，而且积极放眼全球赛事。他曾于2018年派遣「研究大学」来港角逐浪琴香港瓶，取得第十一名，而该驹也是他过往唯一派出来港参赛的赛驹。

他说：「我们每年每周都不懈地工作，就是为了让旗下马匹可竞逐本地及国际顶级赛事。」

「说到底，身为练马师的职责是让旗下马匹赢得最多奖金，以及为牠们安排在世界任何地方参加最合适的赛事。」

今仗将为「班霸实力」及「名医」执缰的骑师麦文坚近来手风正顺。他在育马者杯草地大赛（2400米一级赛）中替「道德美钻」主辔，阵上展现精湛骑功，最终奏凯而回。

这位年仅二十二岁的爱尔兰冠军骑师将于明年1月至3月来港客串，而周日将是他初次在沙田马场出赛。

麦文坚说：「一切都是全新的体验，而我一直也想与顶尖骑师同场较技。」

麦文坚表示他不会对「浪漫勇士」过分顾忌。他续说：「『浪漫勇士』显然会是今仗的擂台趸，但牠在阵上大概会留守在我们之后。我不能过分在意牠，毕竟我必须专注于自己的坐骑，以最适合牠的方式竞逐赛事。」

本周日（12月14日）沙田马场合共编排十场赛事，头场第四班靓虾王让赛（1400米）将于下午十二时二十五分开跑。