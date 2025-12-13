Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港国际赛事│岳本贤期待「班霸实力」及「名医」创出佳绩

马圈快讯
更新时间：14:52 2025-12-13 HKT
发布时间：14:52 2025-12-13 HKT

岳本贤向来热衷于挑战全球各地大赛。他将于周日（12月14日）派马在沙田出争总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米一级赛），届时会与此赛三届盟主「浪漫勇士」正面交锋。

岳本贤于2016年才开始从练生涯，但在短短数年间已在墨尔本杯两度封王及扬威育马者杯赛事。他今次将会派遣尚待闯出名堂的「名医」角逐竞争激烈的香港杯。

这匹外观吸引的栗色马越战越强，近来角逐的赛事班次拾级而上，包括上仗在巴林国际锦标（2000米二级赛）中跑获亚军。

岳本贤表示：「『浪漫勇士』显然是牠这一代的顶级赛驹之一，甚至是实力最强的一驹。能够派马与牠同场较量实在十分荣幸，但我们会专注为旗下赛驹备战，尽力发挥马儿的潜力。我们不会过分顾忌竞争对手。」

「名医」今仗将自最外的第七档出闸，起步后料将上前领放。

岳本贤续道：「马儿不一定要带头，但牠的跑法积极，在巴林出赛时大部分途程领放。今仗或会有数驹向马儿稍为施压，令步速加快，但马儿今仗从大外档起步，可选择领先或跟前竞跑。」

「马儿在巴林一仗表现出色，交出至今的代表作。牠喜跑右转赛道，而且也是时候角逐一场大赛了–不管是不是这个周末。无论如何，我们若可在奖金中分一杯羹已经很高兴了。马儿为我们带来不少乐趣，希望牠可以继续参加很多赛事。」

「名医」本周在沙田出操。
「名医」本周在沙田出操。

「名医」此行有久经战阵的厩侣「班霸实力」相伴。现年五岁的「班霸实力」经验丰富，曾攻下三项途程介乎1400米至2800米的一级赛，上仗于11月在墨尔本杯（3200米一级赛）中跑获第七名后，今次将出争总奖金高达二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米一级赛）。

岳本贤说︰「角逐墨尔本杯后，这里顺理成章可能是下一个目的地。马儿上仗跑来并不吃力，赛后的状态十分好，所以我们乐于安排牠出争此赛。」

「马儿的远征经验丰富，事实上牠也乐在其中。马儿很适应来港的旅程，我们希望牠有好表现。」

「班霸实力」在沙田轻舒脚头。
「班霸实力」在沙田轻舒脚头。

岳本贤是殿堂级练马师岳伯仁的儿子，他于结束辉煌的骑师生涯后选择从练，事业继续蒸蒸日上，而且积极放眼全球赛事。他曾于2018年派遣「研究大学」来港角逐浪琴香港瓶，取得第十一名，而该驹也是他过往唯一派出来港参赛的赛驹。

他说：「我们每年每周都不懈地工作，就是为了让旗下马匹可竞逐本地及国际顶级赛事。」

「说到底，身为练马师的职责是让旗下马匹赢得最多奖金，以及为牠们安排在世界任何地方参加最合适的赛事。」

今仗将为「班霸实力」及「名医」执缰的骑师麦文坚近来手风正顺。他在育马者杯草地大赛（2400米一级赛）中替「道德美钻」主辔，阵上展现精湛骑功，最终奏凯而回。

这位年仅二十二岁的爱尔兰冠军骑师将于明年1月至3月来港客串，而周日将是他初次在沙田马场出赛。

麦文坚说：「一切都是全新的体验，而我一直也想与顶尖骑师同场较技。」

麦文坚表示他不会对「浪漫勇士」过分顾忌。他续说：「『浪漫勇士』显然会是今仗的擂台趸，但牠在阵上大概会留守在我们之后。我不能过分在意牠，毕竟我必须专注于自己的坐骑，以最适合牠的方式竞逐赛事。」

本周日（12月14日）沙田马场合共编排十场赛事，头场第四班靓虾王让赛（1400米）将于下午十二时二十五分开跑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
21小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
3小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
6小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
2小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
19小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
6小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
21小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
9小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
4小时前