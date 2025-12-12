浪琴香港国际赛事│麦道朗第三度荣登全球最佳骑师

今晚国际赛欢迎晚宴其中一个环节，为颁发2025年「全球最佳骑师奖」，今年的「全球最佳骑师」跟去年一样为纽西兰骑师麦道朗。

麦道朗已是第三度登上全球最佳骑师，他特别感谢五匹良驹的贡献。

今年以184分第三度成为全球最佳骑师，今晚他在欢迎晚宴会上接受颁奖，他表示再次能夺得此奖当然开心，特别要多谢五匹良驹的贡献，分别是「精致之道」、「遨游气泡」、「浪漫勇士」、「早丽星」和「花城日暖」，并非常感激支持他的练马师和马主，更要多谢家人的支持，如果没有他们，亦不会有这丰收的一年。

