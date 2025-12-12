Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘│莫雷拉戴图理出战阿根廷大赛

马圈快讯
更新时间：14:38 2025-12-12 HKT
发布时间：14:38 2025-12-12 HKT

被誉为是「南美洲版凯旋门大赛」的卡洛贝格大赛，将于明日在阿根廷圣艾斯图马场举行，当日编排十八场赛事，卡洛贝格大赛是第十四场比赛，今届赛事共有十七匹马列阵，刚周三在谷草起孖、翌日即离港前往当地的莫雷拉，其坐骑「莫匹敌」（Obataye）排在六档；至于挂靴前到当地出赛的意大利骑师戴图理，其坐骑El Pulque则在八档起步。

莫雷拉
莫雷拉

戴图理在当地受访问时表示，退休后他将出任赛马团体Amo Racing的公关大使，主要希望离开骑师行业，但又毋须脱离整个赛马运动；他又提到，「金号角」、「杜拜千禧」和「成全宝」都是其从骑以来最佳马匹，更强调「成全宝」未必质素最高，却是其最喜爱马匹，因为牠的心态及竞逐情绪都惹人喜爱。

戴图理
戴图理

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
19小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
6小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
7小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
9小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
23小时前
日本青森县外海发生6.9级地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除
即时国际
1小时前
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
5小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
23小时前