马场浮世绘│莫雷拉戴图理出战阿根廷大赛

被誉为是「南美洲版凯旋门大赛」的卡洛贝格大赛，将于明日在阿根廷圣艾斯图马场举行，当日编排十八场赛事，卡洛贝格大赛是第十四场比赛，今届赛事共有十七匹马列阵，刚周三在谷草起孖、翌日即离港前往当地的莫雷拉，其坐骑「莫匹敌」（Obataye）排在六档；至于挂靴前到当地出赛的意大利骑师戴图理，其坐骑El Pulque则在八档起步。

戴图理在当地受访问时表示，退休后他将出任赛马团体Amo Racing的公关大使，主要希望离开骑师行业，但又毋须脱离整个赛马运动；他又提到，「金号角」、「杜拜千禧」和「成全宝」都是其从骑以来最佳马匹，更强调「成全宝」未必质素最高，却是其最喜爱马匹，因为牠的心态及竞逐情绪都惹人喜爱。

