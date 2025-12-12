Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港国际赛事│「神志勇进」告别战冀在浪琴香港一哩锦标上演压轴好戏

马圈快讯
更新时间：14:25 2025-12-12 HKT
发布时间：14:25 2025-12-12 HKT

池江泰寿训练的「神志勇进」将于周日（12月14日）作竞赛生涯的告别战，在沙田出争总奖金高达三千六百万港元的浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）。这匹两项一级赛盟主战绩辉煌，迄今二十八战九胜，包括攻下一哩冠军赛（1600米一级赛）及杜拜草地大赛（1800米一级赛）。

现年七岁的「神志勇进」于2022年四岁时首次胜出分级赛，但牠到六岁时才赢得首项一级赛冠军，扬威2024年的一哩冠军赛。池江泰寿回想道：「我当时非常激动，因为我一直想马儿将来成为种马。成功胜出一哩一级赛实在理想不过。」「神志勇进」今年4月在杜拜草地大赛以马鼻位之先击败所向披靡的中国香港佳驷「浪漫勇士」。池江泰寿说：「我当时不敢肯定牠是否真的赢了。」

骑师杜满乐该仗助「神志勇进」及马主石川达绘首夺海外头马。石川达绘表示：「马儿末段加速凌厉，我觉得牠赢了，但等了很久才公布正式赛果。非常感谢杜满乐！」

「神志勇进」今年6月在安田纪念赛（1600米一级赛）入位，赛后被发现有轻微骨裂的情况。这匹「统治地位」的儿子伤愈复出即在富士锦标（1600米二级赛）跑获季军，但上月出争本年度一哩冠军赛只得第六名，表现较为令人失望。

池江泰寿于周四（12月11日）观看「神志勇进」在沙田草地跑道操练后表示：「牠走势流畅如常，反应及呼吸俱佳。」

池江泰寿在周四的排位抽签仪式上为他的镇仓宝抽到第十一档。他说：「档位不是太差，但『遨游气泡』会自马儿外侧的第十二档起步，这可能有点棘手，因为马儿较适合在有遮挡下竞跑。牠的起步表现及早段取位将成为关键。」

「神志勇进」周日将第三度出战浪琴香港一哩锦标，幕后团队希望此驹能在杜满乐胯下再次胜出海外一级赛。池江泰寿说：「马儿获马迷大力支持，我们希望能再次与马迷一同庆祝胜利。」

本周日（12月14日）沙田马场合共编排十场赛事，头场第四班靓虾王让赛（1400米）将于下午十二时二十五分开跑。
 

