浪琴香港国际赛事│「浪漫勇士」争取浪琴香港杯四连霸

「浪漫勇士」将于周日（12月14日）在沙田竞逐总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米一级赛），从第二档出闸争取卫冕。幕后团队对档位抽签结果感到满意。

这匹由沈集成训练的主队佳驷将与六匹对手同场较量，力争此赛四连霸。

沈集成说：「第二档很不错。今仗出马数目少，所以问题不大。这意味我们在策略上能够更灵活。」

「浪漫勇士」今年曾经历数场大战，包括远赴维雅德竞逐沙特杯（1800米一级赛，泥地），结果在勇战下不敌「青春永驻」跑获亚军，其后在美丹马场上演的杜拜草地大赛（1800米一级赛）中同样取得亚军，仅以马鼻位之差负于「神志勇进」。

然而，「浪漫勇士」于5月底被发现左前腿受伤，其后植入了一颗螺丝。这匹已十胜一级赛的佳驷上仗作休后首战，即以完美表现胜出今仗的前哨战中银香港马会杯（2000米二级赛）。

沈集成说；「牠接受手术时我很难过。只是一颗螺丝，对牠来说或许不算甚么，但我却心痛极了。我十分以牠为荣。在香港，不只马圈中人，人人都认识牠。」

展望浪琴香港杯，沈集成表示：「因为之前尚未排位，我还没有研究过出赛马匹，但我将会下一番功夫。马儿的状态比角逐上仗时更好，在持续进步。牠已完成最后一课快操，现在只会进行慢操。」

「浪漫勇士」马主刘栢辉于周四（12月11日）出席在沙田马场马匹亮相圈举行的排位抽签仪式，他上台抽签后说：「马儿接受过手术，但看来恢复得很好。看到马儿复出并交出好表现，我十分开心及放心。」

刘栢辉还确认了计划让「浪漫勇士」再赴中东，与「青春永驻」再决高下。他笑言「青春永驻」是匹「永不会老」的赛驹。

他说：「马儿（『浪漫勇士』）明年便八岁了，现在我们会逐场部署。如果周日一切顺利，接下来会是马坛的重量级激战。我们今次会以挑战者身分与那匹泥地冠军赛驹较量，但我们将乐在其中。」

今仗的其他参赛马还有「直线力山」（第一档）、「利森名园」（第三档）、「健身心」（第四档）、「宝徕歌剧」（第五档）及「禅胜辉煌」（第六档）等。

由岳本贤训练的「名医」抽得第七档。此驹上月在巴林国际锦标（2000米一级赛）获得亚军，表现令人鼓舞。

为「浪漫勇士」执缰的麦道朗今日点出胯下拍档的特质。

麦道朗说：「想想牠正尝试达到的成就，真的很了不起。牠这么长时间以来一直是匹优秀的赛驹，长青程度令人惊叹。」

「这场香港杯，牠似乎已达最佳状态，我们很期待这场赛事。」

麦道朗荣膺2025年浪琴全球最佳骑师。

「『浪漫勇士』是一匹与众不同的马，我从骑以来从未遇过这样的赛驹，无论在任何情况下，我从未试过觉得牠会落败。牠绝对是匹超级佳驷，最重要的是牠每次都会全力以赴，而且跑来极具大将之风。我很荣幸能为牠执缰。」

谈到其他对手时，麦道朗说：「『利森名园』于几年前备受看好，如果牠能够重拾巅峰状态，实在不能忽视；而『宝徕歌剧』近况勇锐，是一匹进步中的年轻赛驹。」

「『健身心』看来是一匹难缠的对手，牠今年的赛绩非常出色。马儿（『浪漫勇士』）今仗确实劲敌不少，阵上必须一切顺利，但牠的档位理想。」

本周日（12月14日）沙田马场合共编排十场赛事，头场第四班靓虾王让赛（1400米）将于下午十二时二十五分开跑。

