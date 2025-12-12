马迷沙田与冠军明星马打卡

周日是国际赛日，相信不少马迷都热切期待，近期沙田马场在传奇马王「精英大师」铜像旁边，展出三匹香港冠军马的巨型公仔，包括「嘉应高升 」、「浪漫勇士 」及「遨游气泡 」, 造型生动可爱，极具打卡吸引力。 上周日沙田日马赛，已见有不少马迷入场观战前，与公仔打卡。

另外，适逢国际赛赛马，马会也有不少关于名驹和国际赛的精品供选购，刚周四国际赛排位抽签仪式后，不少参赛马的马主、海外传媒都有即场选购。若然有兴趣买赛马精品的马迷，也可以周日前往马场精品店购物。

陈嘉甜