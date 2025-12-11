Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港国际赛事│「嘉应高升」「祝愿」「浪漫勇士」抽好位

马圈快讯
马会昨晨假沙田马场马匹亮相圈，为周日举行的四场香港国际赛进行马匹排位抽签仪式，多位本地和海外参战马的马主和练马师，以及马会高层和赞助商代表均有出席，场面十分热闹。大部分本地主队参战马，均幸运地抽得好档，马王「嘉应高升」于香港短途锦标抽一档，列阵香港一哩锦标的「祝愿」抽得二档。两驹的骑练在仪式后均表示满意，希望届时取得佳绩。

当「嘉应高升」抽得一档时，台下随即一阵骚动。然而，自香港短途锦标在〇六年将途程改为千二米后，只有二一年的冠军「显心星」排一档。另外亦有人担心「嘉应高升」排一档，会否早段受压影响表现。不过练马师大卫希斯对这匹世界最佳短途马仍信心十足：「『嘉应高升』于近仗都展示飞快前速，今仗或会贴栏抢放，亦有可能置身于前领马之后的位置。牠依然在进步中，上场赢马后复课的走势仍佳，目前正处最佳状态，有望再下一城。至于厩侣『好有心得』（抽七档）今季表现突出，仍有机会走入三甲。」

「祝愿」「浪漫勇士」形势佳

另一方面，「祝愿」将排二档出战香港一哩锦标，霍宏声大感满意地说：「『祝愿』上场跑第四后的操练如常，勇态未见低落，今次抽得好档，我预期同场的『遨游气泡』、『合伙奔驰』和『冬季狮』三驹将采主动，『祝愿』可因应情况守于最佳位置竞跑。希望牠能够将其实力尽量发挥，争取首场一级赛胜仗。」特约记者：文杰

有望香港杯四连霸的前马王「浪漫勇士」，将排在二档起步。练马师沈集成分析：「『浪漫勇士』由二档出闸，可望守在前列有利位置，鞍上人麦道朗是世界级骑师，他当然懂得临场应变。另外，马匹目前磅位约1,154磅左右，正是最佳磅位。至于赛前未有试闸，主要是因其勇态已足，上场赢马末段造二十一秒多的时间，表现令我满意。何况左脚仍有螺丝，操练上只需做得足够便可，毋须迫得太急。」

特约记者：文杰

