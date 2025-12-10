浪琴国际骑师锦标赛│ 2025「浪琴国际骑师锦标赛」 世界顶尖骑师汇聚跑马地马场  Now United倾力演出见证王者诞生

国际赛事周焦点之一「浪琴国际骑师锦标赛」于12月10日（星期三）晚上在跑马地马场举行。作为全球奖金最丰厚的骑师挑战赛之一，今年的「浪琴国际骑师锦标赛」将汇聚来自全球各地十二位顶级好手，开展一场技术与速度的巅峰对决。入场人士可以一睹一众星级骑师在四场激烈比赛的英姿。当日活动将于下午4时45分开始，开幕典礼将于第三场赛事后举行，国际流行音乐组合Now United当晚将作现场表演。而DJ Willy Monfret将于下午5时率先表演揭开序幕，一同迎接世界级赛马活动。



世界顶尖骑师云集「浪琴国际骑师锦标赛」



跑马地马场将于12月10日化身竞技舞台，让十二位全球顶尖骑师，包括三度荣膺浪琴全球最佳骑师的麦道朗，在「浪琴国际骑师锦标赛」参与四场角逐。四场赛事的总奖金高达七百五十万港元，总成绩位列前三名的骑师可额外获得总共一百万港元的奖金。

国际流行音乐组合 Now United倾力演出



国际流行音乐组合Now United于完成海外多场演唱会后回归，并以香港作为巡回演唱会终站，于「浪琴国际骑师锦标赛」在跑马地马场呈献精彩现场演出。这支由来自世界各地年轻歌手及舞者组成的团队，成员包括由马会与国际娱乐品牌XIX Entertainment联手策动的「星动发展计划」中，选出的中国香港区代表曾家莹（Ariel），以及来自北京的王南钧 (Krystian)。他们将带来一场歌舞盛宴，将赛马的激情与流行节拍巧妙相融，为入场人士呈献难忘的娱乐体验。

国际流行音乐组合Now United (图) 于完成海外多场演唱会后回归，并以香港作为巡回演唱会终站，于「浪琴国际骑师锦标赛」在跑马地马场呈献精彩现场演出。

全新推出：「Now United 限定表演x『啤酒园』赛马音乐体验套票」

全新推出的赛马音乐体验套票现已开放预订。持有套票可以在「啤酒园」露台黄金位置，近距离欣赏Now United 的现场演出，并获得限量签名马仔乙只。持有套票现场可享无限畅饮精选啤酒、葡萄酒及小食，搭配贴心送餐服务，同时投入精彩赛事，见证「浪琴国际骑师锦标赛」冠军骑师诞生。立即预订：https://shorturl.at/BgWEz。





「IJC英雄AI照相馆」让你走进虚拟世界 与国际骑师共同拍下专属你的「合照」

请把握机会，亲临期间限定的「IJC英雄AI照相馆」，与一众国际骑师共同拍下专属漫画风格「合照」。让观众于观赏精彩赛事的同时，体验科技与赛马的创新交融。



全晚共编排9场精彩赛事，头场赛事于晚上6时30 分开跑，沙田及跑马地马场于下午4时30 分开放入场。

