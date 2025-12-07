方嘉柏周三依重李宝利雷神

周三(12月10日)跑马地马场举行国际骑师锦标赛，莫雷拉将来港参与骑师赛。与莫雷拉老友的方嘉柏将把「富心星」、「 幸运传承」及「富裕君子」的帅权交予雷神搏杀。今季初方嘉柏曾想邀请莫雷拉来港做方厩马房主帅，结果被马会拒绝。

除了雷神外，李宝利也会在周三晚参战骑师赛，方嘉柏安排「仁心星」予李宝利主辔。李宝利周三晚也会骑叶厩的「发光发亮」。

陈嘉甜