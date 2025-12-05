马场浮世绘│戴图理告别客串

意大利骑师戴图理将于下周一抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，准备作退休前在当地作告别客串，今次他的告别客串，主要是阿根廷马会、乌拉圭马会和巴西马会协调下成事，他将在下周六在圣艾斯图马场举行的卡洛贝格大赛日上阵，之后明年一月六日便转到乌拉圭的蒙特维多，于Maronas马场举行的Gran Premio José Pedro Ramírez大赛上阵，最后他将在二月初到达巴西里约热内卢，在卡夫雅马场策骑出赛，据悉当地马会将隆重其事，以表扬他从骑以来对赛马运动的贡献。

另外，马会第一代的公司骑师华卓良，前日在西班牙逝世，享年七十五岁。华卓良曾是英国冠军见习骑师，升正大师傅后成绩理想，赢出不少大赛，在一九八七年来港成为第一代的公司骑师，其后曾转战澳门，最后在九六年挂靴，之后他先后担任香港见习骑师学校教头及司闸员，至二零一四年退休后返回欧洲，一直在西班牙居住。

文杰