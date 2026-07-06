银行对住宅估值趋宽松 具4大按揭红利 可「甩按保」或套现资金｜曹德明

差饷物业估价署最新数据显示，私人住宅售价指数连升12个月，5月份指数更创两年半新高。市况回暖，银行对住宅物业估值的态度愈趋宽松。无论是准备入市的上车人士，还是持有物业的业主，估价上升不仅是帐面数字，更能使按揭申请和转按的过程更加顺利，甚至可增加套现资金的机会。准买家及业主一定要了解以下这4个按揭红利：

一、购二手楼可避免估价不足

买二手楼最怕遇到估价不足的情况。如果银行估价低于成交价，买家必须自行想办法「抬钱上会」，补足差额。若买家的首期预算紧张，可能因「借唔足」而面临挞订风险。目前银行估价普遍回升，更贴近市场成交价，令买家申请按揭时较容易获批理想的贷款金额。

二、选用发展商按揭可「无痛转按」

一些早年选用发展商按揭的新盘业主，如刚过了罚息期，便可以转按至更平息率的银行按揭计划。因银行会重新为物业进行估价，若物业升值，便毋须担心因物业贬值而需额外补钱，业主不仅能「无痛转按」，同时亦可赚取按揭回赠。

三、「甩按保」作多种用途

早年一些业主为借较高成数的按揭而申请按揭保险计划，但会限制物业用途。随著物业估价上升，物业的价值提高，使其剩余按揭贷款额占最新估价的比例下降。当该比例跌至七成或以下时，若申请转按，便可「甩按保」作不同用途，例如将物业出租。

四、加按套现资金作其他用途

物业升值可带来财富增值效应。由于估价上升，业主有更多空间向银行申请「加按」以套现资金，并可将这笔因升值而产生的流动现金灵活运用于不同用途，例如其他投资、供子女海外留学，或作为购买另一间物业的资金。

整体市况向好，但各家银行的估价准则及取态各有不同，最终计算出的估价或有差异。建议在置业、转按或加按前，先货比三家，或者寻找大型及专业的按揭中介协助，以便找到估价最理想的银行。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁