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蔚皇居千呎豪宅6.9万租出

楼市动向
更新时间：11:01 2026-06-21 HKT
发布时间：11:01 2026-06-21 HKT

暑假期间租赁市场掀起抢租潮，在内地生及本地用家加快租楼，多个屋苑租赁交投持续增加。中原分行高级分区营业经理梁学文表示，中半山蔚皇居高层B室，面积1026方呎，采3房套间隔，望开扬翠绿山景，最新连车位以6.9万获外籍人士承租，呎租67元。据了解，业主于2024年以2880万连车位购入，可享2.9厘租金回报。

美联分行助理区域经理杨家俊说，黄竹坑港岛南岸海盈山2B座极高层A室，面积约915方呎，属3房连套房间隔，单位拥海景，以每月6.7万租出，呎租约73元。业主于2025年11月以约3652.5万购入，租金回报约2.2厘。

海盈山呎租73元

港置分行高级联席董事翁嘉慧指，旺角利奥坊．首隅高层B室，面积约259方呎，属1房间隔，业主以约1.9万放租约1个月后，获外区客经议价后以1.8万成交，呎租约70元。据悉，业主于2025年7月以约556万购入，租金回报约3.9厘。

中原元朗区域营业经理王勤学称，元朗新元朗中心新录3座低层C室，面积466方呎的2房间隔，单位内栊企理，间隔实用，吸引新婚夫妇议租后以1.7万承租，呎租36元。

祥益高级分行经理古文彬指，屯门聚康山庄5座高层F室，面积445方呎，附设企理装修，全屋配备家电，可「拎包即住」，获就读岭大的内地生以每月1.3万租入，并预缴一年租金合共涉资15.6万，呎租29元。

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