蓝筹屋苑连录市价成交个案 太古城「则王」1050万沽

近日市场上未有瞩目全新盘推出销售，不少准买家回流二手市场觅「笋盘」，带动多个蓝筹屋苑交投，以中小型单位主导，其中鲗鱼涌太古城昨录3宗市价成交，包括金星阁一个2房「则王」成交价1050万；而西营盘翰林峰一个开放式户，以每呎2.8万成交。

美联高级董事布少明表示，本月二手成交仍以主要指标屋苑为主，随着「笋盘」持续消化下，近期逾千万成交个案有增加迹象，由于市场凝聚不少购买力，对二手楼价有支持作用，预料月内楼价料再升0.5%至1%。

鲗鱼涌指标屋苑太古城昨录3宗成交个案，美联联席区域经理钱敏义表示，启天阁低层A室，面积约759方呎，经议价后获外区用家以1540万承接，呎价约20290元。原业主于2011年以约788万购入，帐面获利约752万或95.4%。

中原副区域营业董事张光耀指，怡山阁中层D室，面积689方呎，最终获用家以1050万承接，呎价15239元。据悉，原业主早于1999年以385万买入单位，帐面获利665万，单位期内升值逾1.7倍。

中原高级资深区域营业经理王秀芬说，金星阁中层D室，面积582方呎的2房「则王」单位，以1050万易主，呎价18041元。原业主于2012年9月以792万购入上址，帐面获利258万或约32.6%。

翰林峰开放式呎售2.8万

利嘉阁高级经理凌健朗称，西营盘翰林峰2座中层D室，面积约225方呎，议价后获本地客以630万承接，呎价28000元。原业主在2024年以约472万买入上述单位，帐面获利约158万或33.5%。

大埔中心升值15%

美联高级分区营业经理梁苇姮提到，大埔中心12座高层C室，面积391方呎，新近获区内首置客以478万承接，呎价12225元。原业主于2024年以433.8万买入，持货约2年后转手，帐面获利44.2万或10.2%。

YOHO MIDTOWN赚1.5倍

美联高级营业经理曹锦辉说，元朗YOHO MIDTOWN 2座中层E室，面积608方呎，3房间隔，单位最终以890万售出，呎价14638元。资料显示，原业主于2010年以362.68万购入，持货约16年转售，帐面获利527.32万或1.5倍。

万方地产区域经理叶搏麟说，沙田绿怡雅苑1座高层B室，面积510方呎，2房间隔，早前叫价590万，放盘3个月，最终以560万（居二巿场价）成交，呎价10980元。据悉，原业主于2016年8月以405万一手买入，持货近10年至今转售，帐面获利155万或38.3%。