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新港中心高层呎价跌穿万元 成交价7年「腰斩式」贬4760万

楼市动向
更新时间：15:45 2026-06-20 HKT
发布时间：15:45 2026-06-20 HKT

甲厦持续洗牌，成为实力「用家」捞底机会，尖沙咀广东道甲厦新港中心2座16楼高层一篮子单位（4至6室）录成交，建筑面积约5842方呎，作价约5540万，呎价仅约9483元，跌穿1万元关口，属同类型单位「震撼价」，买卖双方皆有来头。

投资者钟永良接货

买家为Compass Offices创办人兼主席钟永良，他在投资界最为人津津乐道的战绩，是早期主要投资者及董事身份，扶植了香港首间独角兽、货运平台Lalamove。而同时作为灵活办公空间（Coworking Space）巨头，钟对写字楼市况嗅觉灵敏。

巧合的是，Compass Offices上个月高调宣布进驻新港中心1座开设全新商务中心，现时再以用家姿态，快手吸纳2座高层单位作自用或核心据点，足见其对尖沙咀核心商圈「身体力行」的信心。

原业主2019年1.03亿购入

卖家为活星地产创办人兼主席、资深投资者李耀湘或相关人士。原业主于2019年3月、即商厦高峰期以高达1.03亿元购入上址，持货约7年如今惨遭「腰斩式」降价沽出，帐面亏损4760万元，物业贬值幅度高达46.2%。该笔亏损的金额，已经足够在市区买入一间顶级豪宅。

分析指，过往写字楼价格高企，呎价动辄2至3万元，收租回报1%到2%，老板宁愿将资金扩展业务，租楼更划算，现在像新港中心呎价跌到9000多元，原业主被高息压垮需套现，相反地，持有现金流的用家进场，不仅能大降营运的「固定租金成本」，并寄望未来「旺市」时，享受资产升值。尖沙咀广东道（如新港中心、港威大厦）凭借高铁站优势，成为连接内地与港岛的黄金十字路口，对于频繁往返中港两地企业（物流、跨境电商、商务中心），性价比高。
 

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