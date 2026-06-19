「歌神」陈奕迅增持豪宅 掷逾1.8亿购寿臣山SHOUSON PEAK洋房 拥屋苑两幢大屋涉逾4亿
更新时间：09:43 2026-06-19 HKT
发布时间：09:43 2026-06-19 HKT
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近期楼价稳步上升，尤其豪宅市场交投表现瞩目，吸引不少城中名人趁机扫货「砖头」；有乐坛天王之称的陈奕迅（EASON），在上月底豪掷逾1.82亿增持寿臣山超级豪宅新盘SHOUSON PEAK一幢洋房。
由新地发展的港岛南寿臣山SHOUSON PEAK一幢洋房，面积2808方呎，附设有580方呎平台、419方呎花园及377方呎停车位，上月底以逾1.82亿招标方式成交，呎价达6.5万，据土地注册处资料显示，登记买家为陈奕迅（CHAN YICK SHUN EASON），与歌神陈奕迅的中英文名字相同，料为同一人。
资料显示，陈奕迅的太太早于2013年斥资逾2.31亿购入一幢面积3238方呎的洋房，另有717方呎平台及955方呎花园等，当年成交呎价7.14万。换言之，陈奕迅夫妇共斥资约4.13亿购入该盘2幢洋房。
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