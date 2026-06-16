工商舖买卖录2034宗 中原：按年升逾10%

中原地产研究部高级联席董事杨明仪指出，2026年首5个月整体工商舖买卖合约登记共2034宗，总值247.61亿，较2025年同期分别升11.3%及跌21.6%。

宗数为4年高位

受惠楼市气氛好转、金融市场回升及售价回落，吸引资金流入，同时发展商及业主减价出货，令交投量反弹。但空置率仍高，价格低位整固，出现量升额跌。估计上半年约2500宗及300亿，宗数为4年高位，金额为1年半低位。

工商舖分类方面，商舖表现最好，商舖录540宗及56.59亿，宗数按年升35.3%，金额跌13.2%。金额较高个案为4月邓成波家族银主盘油麻地宝宁大厦部分地下至3楼基座商场，由接管人以3.13亿沽予辉立证券。

金额为1年半低位

写字楼（包括酒店）录427宗及119.51亿，宗数升6.2%，金额跌16.8%。5宗逾5亿成交中，金额最高为4月世茂集团创办人许荣茂持有中环中心共6层全层，以26.19亿转售予星展银行。3月华润隆地向邓成波家族购入悦品酒店．荃湾全幢，作价9.535亿。政府「城中学舍计划」带动学生宿舍投资，酒店及全幢商厦成交增加。

工业录1067宗及58.16亿，宗数升4.2%，金额跌27.3%。暂无1亿以上成交，金额较高为3月红磡崇平街2号富德中心3楼全层，以9063.3万售出。

相关文章：钟表珠宝高档次品牌抢占核心区一线地舖 上月录315宗舖位租赁 金额按月增两成