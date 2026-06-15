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地监局办端午节义工活动 为分间单位居民送上关怀

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更新时间：15:11 2026-06-15 HKT
发布时间：15:11 2026-06-15 HKT

地监局一直致力推动关爱共融，鼓励地产代理业界履行企业社会责任。地监局于6月11日与旺角社区客厅合作举办企业社会责任活动，邀请地产代理业界在端午节前参与是次义工活动，为分间单位居民送上关怀和祝福。

继去年中秋节与高山道社区客厅合办活动后，地监局今年再接再厉，与另一所社区客厅—旺角社区客厅合作，并由地产代理业界担任义工，与居于分间单位的小朋友一起制作迷你龙舟，并派发端午粽礼券及福袋。

地监局服务及专业发展总监王颂恩（图中）
地监局服务及专业发展总监王颂恩（图中）

地监局服务及专业发展总监王颂恩表示，非常感谢旺角社区客厅协助筹办是次活动，以及各位来自地产代理业界的义工踊跃支持与参与，为小朋友带来一个愉快而有意义的下午。

当日，王颂恩联同14位地产代理业界义工，与16位分间单位的儿童一同参与迷你龙舟工作坊。旺角社区客厅为全港第二大社区客厅，于今年3月份才正式启用，是次活动亦成为该社区客厅首个与端午节服务活动，别具意义。

地监局捐赠一百份端午节福袋，除派发予活动当日的参加者外，亦透过旺角社区客厅转赠予其他分间单位家庭。
地监局捐赠一百份端午节福袋，除派发予活动当日的参加者外，亦透过旺角社区客厅转赠予其他分间单位家庭。

此外，地产代理义工们亦协助包装由地监局捐赠的一百份端午节福袋，除派发予活动当日的参加者外，亦透过旺角社区客厅转赠予其他分间单位家庭，福袋内包括有粽子礼券、食物及日常用品等，为基层家庭送上关怀。

是次活动为地监局企业社会责任项目之一。过去，地监局曾举办多项不同类型的企业社会责任活动，例如「童『理』欢乐嘉年华 — 地产代理儿童服务日」、「家在香港 — 地产代理清洁海岸日」及「与『理』同行乐满中秋」等。未来，地监局将继续推动和举办更多企业社会责任活动，鼓励业界从业员积极参与，支援有需要人士，为社会作出贡献。

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